El acoso a la cruz del Valle de los Caídos

Una de las críticas que se hacen a Franco al erigir el Valle de los Caídos es que lo hizo con la intención de construirse un mausoleo. Luis Felipe Utrera Molina, abogado de la familia Franco, comentó en una entrevista que, cuando Franco murió, Arias Navarro, llamó a la familia para preguntarles donde querían enterrarle. Carmen Polo le respondió que su esposo siempre pensó en ser enterrado en el cementerio de El Pardo. En la misma conversación Arias Navarro le comunicó que el rey Juan Carlos había propuesto enterrar a Franco en el Valle de los Caídos. A lo que ella respondió: "si mi marido pudiese hablar, diría que hagamos lo que diga el Rey y el gobierno". Así que tras aceptar la familia y la comunidad benedictina esta propuesta, Franco fue enterrado en al basílica del Valle de los Caídos.

Se dice que los presos que trabajaban en el Valle morían en masa y eran tratados como esclavos. La verdad viene reflejada en el libro "El Valle de los caídos", escrito por Pablo Linares, nieto de un recluso republicano, en el que consta que "la mayoría de los obreros del Valle fueron trabajadores libres, mientras que los obreros que redimían penas del bando vencido lo hicieron de forma voluntaria y por petición explícita", además por cada día trabajado se restaban seis de condena.

Y a estos presos, según consta en dicho libro, no se les trataba como esclavos ya que "se beneficiaban del subsidio familiar, pagas extras, pluses por carestía de vida, horas extraordinarias, seguro de enfermedad y accidente de trabajo"; y, además, tenían vivienda para sus familiares, y, sus hijos iban a la misma escuela a la que iban los hijos de sus vigilantes.

Otra de las críticas que se hacen es que los enterrados en el Valle de los Caídos eran exclusivamente los caídos del bando nacional. Esta suposición no es descabellada, ya que el teniente coronel Salgado Araujo, una de los militares del grupo vencedor, al conocer las intenciones de Franco de enterrar en el mismo lugar a los caídos de ambos bandos le dijo que " hay sectores –se refería a personas afines al bando nacional– a los que les ha sentado mal que se pueda enterrar en la cripta lo mismo a los que cayeron defendiendo la Cruzada que a los rojos...". A lo que Franco contestó: " hubo muchos en el bando rojo que lucharon porque querían cumplir con un deber con la República, y otros por haber sido movilizados forzosamente" por estar el día del alzamiento en la zona no sublevada. Y añadió: "Nosotros no luchamos contra un régimen republicano, luchamos por frenar la anarquía que reinaba en España y que sin remedio conducía a una dictadura comunista" (página 28 del libro, "Los presos del Valle de los Caídos" de Alberto Bárcena).

Uno podría hacerse la pregunta de como es posible que por una parte se valorase positivamente la actitud de los que habían luchado en el bando fiel a la Republica y, sin embargo, estaban presos y redimiendo penas. Sin ánimo de justificar y juzgar lo que allí pasó, en el libro de Bárcena antes indicado se describe el tipo de delitos que cometieron muchos de ellos y cómo se fueron liberando en la medida que se iba demostrando que no habían cometido alguno de mayor gravedad, etc.

Uno de los criterios de exclusión para ser enterrado en la cripta era ser masón. En el año 2006 en una entrevista realizada a Josep Corominas, en aquel momento Gran Maestro de la Logia de España, se le preguntó si se precisaba desagraviar a la masonería española por la represión franquista y contestó que "sí, porque es la única institución que ha sido fuertemente represaliada ..."

Ese acto de desagravio por parte de la masonería española se llevó a cabo el día de la profanación de la tumba de Franco, en una carpa instalada sobre la tumba, siguiendo el rito Escocés Antiguo, en el que era preciso la participación de nueve personas. Solo enumero las tres primeras, para no alargar el texto: la exministra Dolores Delgado, Félix Bolaños, actual ministro de la presidencia, Antonio J. Hidalgo y seis más. Porque para la masonería, Franco fue el asesino de Hirán Abif, arquitecto del tempo de Salomón, personaje clave en la transmisión de los conocimientos gnósticos, ese "saber absoluto" que se ha ido transmitiendo... (pagina 336 del libro "La pérdida de España").

Ha sido precisamente Bolaños el encargado de hablar, en nombre del gobierno, con la Conferencia Episcopal Española y con la Secretaria del Estado del Vaticano para dedicar el Valle de los Caídos a un centro de interpretación siguiendo el espíritu de la ley de Memoria Democrática. Tras la negociación, el representante de la Conferencia Episcopal mostró gran satisfacción por haber podido preservar un 20 por ciento del Valle y la comunidad benedictina. Sin embargo, muchos españoles señalan que realmente la noticia que habría que resaltar es que en dicha negociación lo que se ha puesto de manifiesto es el deseo del gobierno de descristianizar el Valle e incluso de derribar la cruz.

Esta actitud ante la cruz del Valle de los Caídos no es un hecho aislado, la destrucción de cruces se fue extendiendo por toda España basándose en la Ley de Memoria Histórica del 2007 y afectó a las cruces de Vigo, Mondragón, Buñuel, La Pola de Vallbona, Villarrobledo, Aguilar de la Frontera, Elche, Brozas, Corella, Castellón, Barrado, Callosa de Segura y Pamplona, entre otras. En algunos casos se pudo impedir su demolición por medio de recursos judiciales.

El rechazo a la presencia de la cruz en lugares públicos es un signo laicista. Y es que siempre que concurren en un gobierno, como en el actual, comunistas ( o neocomunistas), separatistas y masones, el laicismo se va imponiendo lenta pero progresivamente en la sociedad. Conviene ahora recordar que uno de estos partidos propuso hace unos años al Gobierno del PSOE derribar la Cruz del Valle de los Caídos, expropiar la Basílica y echar a los monjes.