La verdad sobre Eduardo Mendoza

Eduardo San José es profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Oviedo

Un día en que le hablaba en términos elogiosos del automóvil meneó la cabeza con pesadumbre.

—Pronto los caballos habrán desaparecido, abatidos por la máquina, y sólo se utilizarán en espectáculos circenses, paradas militares y corridas de toros. […] A veces pienso que el progreso quita con una mano lo que da con la otra. Hoy son los caballos, mañana seremos nosotros.

La verdad sobre el caso Savolta (1976)

Lo peor que podría pasarle a un premio literario, después de ser venal o injusto, es ser una obviedad. A Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) parece que ya se los hubieran dado todos: el "Cervantes" (2016), el Nacional de Cultura de Cataluña (2013), el Planeta (2010), el del Gremio de Libreros (2002) o el de la Crítica (1976), entre otras distinciones a las que ahora se suma el "Princesa de Asturias" de las Letras. Casi, casi podrían dar ustedes por leído este artículo, por oído el fallo del jurado, por escuchado el discurso de aceptación, por sentada la reverencia de crítica y público y por sabida toda la lección: la ristra de sus obras; las matizaciones a aquel titular suyo sobre la muerte de la novela; el error de considerarlo un autor con dos facetas, la seria y la cómica; la elegancia del creador sin embargo tan gamberro de Gurb, de Pomponio Flato, de Horacio Dos o de ese anónimo detective rocambolesco que (reciten conmigo) recupera-desde-la-parodia-y-la-ironía-la-lección-picaresca-y-cervantina-del-antihéroe.

Pero sucede que un premio nunca es obvio cuando quien lo recibe no solo es un comprobadísimo maestro, sino que su obra se lee con vida nueva en cada tiempo. El autor de "La verdad sobre el caso Savolta", "La ciudad de los prodigios" o "La aventura del tocador de señoras" es, lo diré, mi último fetiche literario y hasta un espejo de prudencia, desde que lo entrevistara hace como veinte años para LA NUEVA ESPAÑA. Así que ni por un instante, al tener noticia del reconocimiento, necesité preguntarme las razones, y me sumé al júbilo. Pero sí me cuestioné en seguida su sentido; es decir, para qué. Cómo conseguiría esta nueva llamada a escena de Mendoza no ser una redundancia del "Cervantes" obtenido poco atrás.

Para mí esto es tanto como razonar una devoción lectora que va más allá del placer y alcanza a la gratitud. Quiero suponer que el jurado se habrá enfrentado a preguntas parecidas, así que busco claves en el acta, y encuentro una frase: "la visión desenfadada y humanista de la existencia". Es el hilo del que tiro para desmadejar la verdad sobre la obra de Eduardo Mendoza.

El desenfado humanista de Mendoza

La primera razón para la gratitud renovada de los lectores de Mendoza es que su obra restaura la medida humana de las cosas cuando los tiempos se oscurecen con miedos apocalípticos y odios paranoides. La ficción actual se ha contagiado de esto, y exhibe un neotremendismo que goza de todos los privilegios del buen gusto; esa inquietante electricidad estática del terror que resulta involuntariamente cómica y se traslada a una visión histórica igual de sobresaturada: infalibles conspiraciones, inteligencias supervillanas, implacables silogismos políticos. El acabose. La Historia llevándose por delante a individuos y sociedades como un torrente natural a insectos.

Frente a eso, las historias de Eduardo Mendoza, las "serias" como las "humorísticas", descienden a buscar las pasiones humanas que alimentan la época, consciente de que casi siempre estamos más cerca del ridículo que de la tragedia. La explicación humanista de Mendoza, que es más afín a la comedia humana de Balzac y la lucha por la vida barojiana que a la tesis intrahistórica de Unamuno, encuentra el ridículo como anticuerpo de la solemnidad. Y ser ridículos sin saberlo es principio seguro de cualquier tragedia, personal o social.

Esa distancia irónica no lleva a Mendoza, sin embargo, al Callejón del Gato o al sainete. Sus situaciones pueden ser patéticas pero no grotescas; nunca mira a sus criaturas desde arriba, sino con lo que podría llamarse indulgencia, si no fuera una palabra tan pretenciosa como para Kant lo era "tolerancia". Sus personajes, desde el Miranda del caso Savolta hasta el último de sus desfachatados antihéroes, Buscarberga, Grassiela, el príncipe Tucuulo, mueven a una profunda complicidad.

Mientras se descoyunta, nadie se ríe del detective de la cripta embrujada cuando, serio y en organismo oficial, declara su extracción social como "purria"; nadie se ríe del alienígena Gurb, miembro de una civilización superior extraviado en la Tierra, cuando en Barcelona descubre los churros como fuente de alimentación primaria. Nadie se ríe, no ya de ellos, sino con ellos, en otros parecidos lances: nos reímos de nosotros mismos. A esa sátira sin sarcasmo se la ha apellidado Cervantes y tal y cual, pero Mendoza nunca se pone tan tonante.

Eduardo Mendoza. / Pablo García

Conspiración o chapuza

La realidad como conspiración o chapuza es el sustrato esencial que alimenta los temas de su narrativa. (Se lo oí a Javier Cuervo durante un grave suceso histórico, con un consejo, "elige siempre chapuza", que él había escuchado a su vez de un maestro de periodismo). Aquí Mendoza va un punto más allá de la cita de Karl Marx: "la historia ocurre dos veces: la primera como una gran tragedia, la segunda como una miserable farsa". En sus novelas, la historia ya no es un relato que tiende al caos, sino un caos que tiende al relato, que por eso siempre es ficticio. Esa certeza mata tiranos.

Igual que en las novelas llamadas serias de Mendoza las tramas en mosaico o en laberinto anulan la tentación de una tesis (Savolta, "La ciudad de los prodigios", "Riña de gatos"), su humorismo no lo reduce todo al absurdo; perviven núcleos de significado que aportan sentido histórico y moral. Se ve, por ejemplo, en su atención recurrente a exposiciones universales y fastos como las olimpiadas que desde fines del siglo XIX hasta 1992 representan hitos históricos para la ciudad de Barcelona. Intentos, de un fondo muy inhumano, no solo por tapar el cutre local, sino impulsos paradójicos en los que la sociedad catalana se abría al mundo al mismo tiempo que proclamaba su ansia de cerrarse en sí misma.

En 2017, al calor de los sucesos del "Procés" soberanista catalán, Mendoza publicó el breve ensayo "¿Qué está pasando en Cataluña?", que tengo por la intervención más honesta de un escritor en el conflicto, sin ganar nada en ello e impulsado del temor único por el destino no del país sino de la sociedad. Muchos, cansados de ver pasar oportunidades perdidas a manos y en boca de líderes y gobernantes, lo vimos aparecer, confieso, con la emoción del séptimo de caballería. Pero eso no va con él. Mendoza invirtió todo su capital simbólico en esas páginas y lo hizo con pleno riesgo, pues lo que vino a decir no sirvió a partes y las evidenció a todas. ¿En qué momento aquello se nos había ido de las manos y por qué? ¿Cuántos de quienes pedían irse buscaban en verdad que los encontraran, cuántos de quienes gritaban "a por ellos" querían decir "no os vayáis"? La urgencia llamaba a identificar correctamente los sentimientos sabiendo utilizar el lenguaje, antes de que algoritmos ajenos se lo roben. De otra forma, ese librito fue la puesta en claro de la carga de realidad de su narrativa: "Se ha llegado muy lejos sin saber cómo ni para qué" y sin saber atribuirlo "a un plan rigurosamente concebido […], a una alocada improvisación o a una combinación de lo uno y lo otro". Conspiración o chapuza.

Todavía su última ficción, la novela "Tres enigmas para la Organización", quizá algo decepcionante en la saga del detective orate que rescata, se convierte en un actualísimo ejercicio de crítica de la razón paranoica, pues no uno sino siete detectives tratan de dar sentido a hechos disparatados, enhebrándolos en delirantes conspiraciones. Con esa mirada perturbada, que es el río revuelto para el populismo, quien busca siempre encuentra, y un rallador de cocina contiene mensajes para un ciego. Otra vez, no hay caso: solo caos. Todo es, en realidad, más fácil, parece repetir el escritor: igual de dramático, pero menos trágico que ridículo.

Un personaje a la medida

Una creación principal de Eduardo Mendoza ha sido su personaje de autor, con el que ha cultivado cierta imagen antiintelectual de lector inconstante, escritor perezoso y cuerpo extraño en el mundo literario que algunos críticos y no pocos lectores han comprado crédulos. De ahí que algunas comparaciones lo hayan aproximado a un neorrealismo absurdo hijo del cine de Berlanga y José Luis Cuerda. Esto es ignorar el oído sutilísimo del escritor y el dominio de registros y géneros literarios que muestra, por ejemplo, de la novela bizantina, la de caballerías, la picaresca, las vidas de santos, la novela histórica, la ficción detectivesca, el folletín o la novela contemporánea; y fue él y no Juan Goytisolo quien recogió en España la herencia viva del Boom hispanoamericano.

Esa imagen antiliteraria se olvida, además, de su pertenencia generacional o su afinidad con un grupo de narradores barceloneses (Marsé, Vázquez Montalbán, Casavella) con los que comparte una mirada de la sociedad urbana, imperfecta y nunca demasiado humana. Tal vez es solo un deseo mío, pero quiero creer que la concesión del Princesa de Asturias a Eduardo Mendoza es también una forma que el jurado y la justicia literaria han encontrado para premiarlos. Y con ellos, muy a propósito y por fin, a don Francisco Ibáñez. Ríanse.