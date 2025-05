Religión civil frente a ética cívica

La pandemia producida por el virus Sars-CoV-2 ha dejado muchos interrogantes. Uno de ellos es objeto de encendido debate y las posiciones están teñidas por la política: cuál es el origen. Se enfrentan dos teorías: un escape del laboratorio de virología de Wuhan o la difusión del virus en el mercado de Huanan. Habría llegado allí trasportado por un animal salvaje, quizá un mapache. Debe de ser una exquisitez, tan queridas por los chinos. Se venden vivos, también puede tener un significado cultural. La teoría es que se habría contagiado en un lugar lejano de China al contactar con un murciélago en el que, como en un laboratorio, se hubieran producido las mutaciones que lo harían viable.

A favor de esta teoría hay varios argumentos. El más importante es que se han detectado segmentos del virus que lo identifican en las jaulas que albergaban los mapaches. El problema es que no hay muestras de los animales pues cuando se inició la epidemia se deshicieron de ellos. Un segundo argumento es que coincidiría con el camino del primer coronavirus de esta estirpe, el Sars, en los años 90.

A favor del escape estánlas dudas sobre la bioseguridad del laboratorio y la sospecha de que experimentaban con mutaciones de este virus. En contra, que en el mercado se identificaron 2 linajes de Sars-CoV-2, lo que hace muy difícil que un trabajador del laboratorio fuera el difusor.

Sea una u otra causa, lo importante es que las dos son posibles y frente a las dos hay que actuar para evitar nuevas pandemias. El problema es que cualquier estrategia ha de ser mundial, ningún territorio está libre de ser el origen o el destino. Pero ¿quién? La OMS, creada para estos fines, está más que cuestionada. Es una de las consecuencias del cambio que estamos viviendo. Lo denunciaba Adela Cortina hace unos días en "El País". Enfrenta dos posturas, la de la religión civil propuesta por Maquiavelo y la ética cívica en la línea del pensamiento renacentista. Además de a Tomás Moro y a Erasmo de Rotterdamcita a dos españoles: Juan Luis Vives y Andrés Laguna. Según esta autora, la religión civil es fuente de patriotismo nacionalista y en la que todo vale para cohesionar a la ciudadanía. En contraste, la ética cívica se basaría en valores morales compartidos. Ella lleva mucho tiempo embarcada en el proyecto de definir la ética de mínimos. El problema es que siempre está teñida por los valores occidentales, lo que el antropólogo Joseph Henrich denuncia como visión "weird" que significa raro y es el acrónimo en inglés de occidental, educado, industrializado, rico y democrático.

Henrich intenta demostrar que nosotros imponemos nuestra visión del mundo a los otros y que todo lo interpretamos desde nuestra concepción, desde nuestros supuestos: los valores comunes a occidente. El valor de la vida, de la propiedad, la interpretación de las acciones, las relaciones humanas... estarían teñidos en los estudios antropológicos y sociológicos por nuestra forma de mirar y estar en el mundo.

Sea como sea, hay cosas que no tienen muchas perspectivas e interpretaciones. Por ejemplo, la bioseguridad en el laboratorio. Hay un consenso internacional sobre los niveles de seguridad para manejar diferentes patógenos. Otra cosa es cómo se lleva a cabo, quién decide que el laboratorio cumple con los requisitos establecidos y quién lo inspecciona y sanciona, porque la autonomía del país es soberana. Lo único que se puede hacer es no aceptar ni las publicaciones ni los productos que no cumplan o que no se dejen inspeccionar por una agencia internacional. Antes habría que consensuar la autoridad de esa agencia. ¿Qué pasa si EEUU no la acepta?

El segundo problema detectado es la emergencia de las zoonosis. La palabra epidemiología, estudio de las epidemias, fue utilizada por primera vez en la historia por el español Joaquín Villalba en 1801. Era veterinario. Eso nos demuestra la importancia de esta profesión en el control de las enfermedades infecciosas trasmitidas por animales. Las tres epidemias por coronavirus, Sars-CoV, Mers y Sars-CoV-2 , están asociadas al comercio de animales salvajes vivos en China. El ser humano estuvo la mayor parte de su existencia, hasta el neolítico, cazando animales salvajes. Quizá ese contacto reiterado le produjera inmunidad.

Independientemente de cuál fuera el origen de la pandemia, la posibilidad de que haya sido cualquiera de ellas nos obliga a reforzar las medidas que eviten o minimicen esos riesgos. Un reto que nos muestra, una vez más, que vivimos en un mundo interconectado y que los nacionalismos son perjudiciales. También, que tenemos que mirar y entender a los otros. Occidente, una pequeña parte del mundo, impone su forma de verlo como si fuera la única y la verdadera. Muchos conflictos tienen ese origen, muchos fracasos resultan de nuestra ceguera.