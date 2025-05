Un "win-win" por los pelos

Los partidos de la izquierda lograron recomponer, mal que bien, sus relaciones a tan solo tres horas para que se constituyese la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente minero de Cerredo. La expectación mediática de la sesión constituyente no tuvo precedentes. Fue una consecuencia indirecta de las equivocadas estrategias de los partidos, que terminaron colocando el foco sobre algo que, en otras circunstancias, habría pasado casi desapercibido.

Para limar tensiones fueron necesarias dos reuniones entre los tres partidos de la izquierda (los dos que sustentan al Gobierno, PSOE e IU, y Covadonga Tomé bajo la marca Somos). Se esperó al último minuto, cuando el choque de trenes parecía inminente y era cierto el riesgo de que la presidencia de la comisión acabase en la derecha. La tensión venía ya de las conversaciones previas entre los socios del Gobierno y la primera cita a tres, a la tarde del miércoles, no terminó con acuerdo. Tomé mantenía su pulso: no pensaba ceder la presidencia; el PSOE tampoco veía bien quedarse fuera de la mesa, e Izquierda Unida buscaba embridar a la diputada del grupo mixto en el bloque de la izquierda.

Tras esa primera reunión, cada uno consultó a los suyos. El PSOE convocó una discreta ejecutiva, Izquierda Unida reunió a su dirección y Tomé llamó a sus principales apoyos. La decisión de IU de retirar la candidatura de Delia Campomanes, revelada por este periódico, provocó que los protagonistas acudiesen sin ya mucho margen para discutir en la reunión del mismo jueves, a las nueve de la mañana. La comisión se constituía a las 12.00 horas. Si la única alternativa era Tomé, a las tres partes convenía el acuerdo. A la diputada, para dejar claro el lado ideológico y no requerir de aliados incómodos; al Gobierno, para apuntalar el escaso margen de diálogo parlamentario que le queda hasta 2027, y de paso sacudirse el sambenito de haber bloqueado la investigación.

El PP y Foro recibieron el acuerdo con una actitud entre la falsa sorpresa y cierto desencanto, pero conscientes de que era la fórmula más lógica. Vox tuvo margen para marcar su diferencia, incluso con el PP, y proponerse a sí mismo. En lenguaje de pactos, fue un "win-win": todos ganan algo, aunque casi todos ceden en algo. Muy distinto a ese falso "win-win" en el que uno pretender ser siempre el que gane. La alternativa habría sido un "loose-loose" en toda regla: la izquierda dividida y el Gobierno con su mayoría parlamentaria en el aire; la derecha presidiendo una comisión de investigación que el Ejecutivo se encargaría de deslegitimar, y cualquier atisbo de tratar de analizar qué falló en la gestión de Minas (si algo lo hizo) se iría por el desagüe.

La lectura final es que una diputada de la izquierda que se ha ganado la pátina de independencia (propició la comisión pese a que el Gobierno trataba de evitarla) presidirá el órgano investigador; el PSOE se queda fuera para evitar cualquier intento de señalarle intención controladora y el PP logra su espacio, aunque por lógica parlamentaria debería corresponderle la vicepresidencia. Con el lío precedente, resultó el peor de los males.

Cerrado el prólogo, se abre lo relevante, que será el desarrollo de la propia comisión. Veremos cuántas ganas hay de llegar a comprender la compleja madeja jurídica y de decisiones que se asoma en todo esto.

Con el tablero parlamentario recompuesto, regresa a la palestra uno de los asuntos más recurrentes y polarizadores: la fiscalidad. Es evidente que izquierda y derecha juegan al diálogo de besugos cuando hablan de reforma tributaria del IRPF: cada bloque habla de cosas distintas —unos, de ajustes para rentas bajas; otros, de deflactar todo el impuesto— y con ello contribuyen a la confusión general del electorado. En cualquier caso, el Gobierno ha ampliado el marco al que ceñía su "vía fiscal asturiana", un poco forzado por una situación del tributo que difícilmente resistía comparación con otros territorios. Ya verán como en este asunto el PP no dará el brazo a torcer (defenderá su deflactación para no abstenerse, como mínimo, ante la reforma del Principado) y la izquierda usará el argumento del beneficio a los ricos para no ver las consecuencias que todos los contribuyentes padecen por el ascenso desmedido de la inflación. Y así, hasta 2027.