Aplausos y silbidos

Lo positivo. Las reuniones que se están llevando a cabo en Santiago de Compostela, bajo los auspicios de Prensa Ibérica, entre las autonomías castellanoleonesa, gallega y asturiana, con la presencia de sus máximos dirigentes políticos e importantes empresarios y empresas. La finalidad de estos encuentros es doble: reforzar las vías de cooperación ya existentes entre las tres comunidades y buscar otras nuevas; proyectar hacia el resto de España la preterición que el Noroeste sufre con respecto al Centro y el Este, en vías de comunicación, inversiones y proyectos de futuro. Preterición que es indudable desde hace décadas y que contribuye a la menor riqueza y empleo de este espacio.

En otro ámbito, destaca la negativa del Ayuntamiento de Xixón a aplicar la zona de bajas emisiones de La Calzada hasta tanto el Gobierno central no establezca un vial alternativo para el tráfico de camiones hacia El Musel por esa misma zona. Como se sabe, el Ejecutivo viene incumpliendo sus promesas de disminuir la contaminación en esos parajes, desviando el tráfico pesado por otros viales aún sin construir. Y amenaza, de no cumplirse esa puesta en marcha de la ZBE por parte del concejo, con eliminar las ayudas al transporte público, y este se encarecería. El Ayuntamiento subraya la contradicción: quien no quiere disminuir la contaminación mayor exige que quien consiente la menor lo haga.

En ese enfrentamiento Xixón no está solo. Muchos otros ayuntamientos se están negando a poner en marcha las ZBE argumentando que significan un ataque contra las clases medias y los trabajadores, pues se limita en ellas la circulación de quienes no pueden pagarse otro coche más moderno. En Francia, por cierto, se han opuesto a la medida como "clasista".

Yo añadiría: si un coche pasa la ITV, y, por tanto, su contaminación está en lo normal, ¿por qué no ha de circular solo por viejo?

O falta cabeza o hay otras intenciones.