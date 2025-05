Ha llovido de una manera desaforada sobre la Península durante los últimos tiempos. El agua cayó como nunca lo había hecho, los ríos se desbordaron y los torrentes inundaron las planicies y, muy especialmente, destruyeron a su paso todas las construcciones que estaban donde no debían. Cuando el agua cae de esta forma y con esta intensidad, deja un rastro desolador en las tierras y en las personas. Pero la lluvia llena los pantanos y asegura nuestra vida en periodos de sequía. El mal y el bien van de la mano y se suceden alternativamente en nuestras vidas.

En la actualidad, más del 5% de los españoles sufren algún tipo de depresión. En el año 2022 se dispensaron alrededor de 111 millones de envases de antidepresivos y ansiolíticos. Unas 500.000 personas están de baja laboral cada año por motivos relacionados con su salud mental. Y lo más importante no son estas cifras tan elevadas, sino que todas ellas no paran de aumentar. La lluvia incita la depresión, excepto en aquellos (como yo) nacidos en una comarca de secano (la Segarra), donde cada gota de agua es una bendición de Dios.

No sabemos cuidar nuestro estado mental. No se enseña a reconocer que la tristeza y la alegría pueden convivir, con la ayuda de un pensamiento positivo. Los diagnósticos más duros pueden combatirse, además de con los tratamientos médicos adecuados, con el deseo de superarlos, con la información pertinente y con el trabajo personal de rehacerse. Les sugiero la lectura atenta de un magnífico libro "El cáncer y la madre que lo parió", del escritor y musicólogo Máximo Pradera (Editorial Navona SLU, Barcelona, 2025) y verán lo que es una lucha activa y serena contra uno de los males de nuestra época. Cuerpo y mente al unísono para superar la enfermedad, con el humor necesario y la valentía precisa para reconocer cada uno de los síntomas del cáncer y los efectos de su tratamiento. Cualquier cosa menos deprimirse.

Acude a mi mente el poema titulado "El día lluvioso", "El día es frío, oscuro y tedioso. Llueve, y el viento no encuentra reposo. La hiedra aún se aferra a paredes desiertas, pero cada ráfaga arranca las hojas muertas y el día es frío y tedioso. Mi vida es fría, oscura y tediosa. Llueve, y el viento nunca se agota. Mis pensamientos se aferran al pasado derruido, pero los anhelos de juventud caen vencidos y los días son oscuros y tediosos. Calla, corazón triste y deja de lamentarte, tras las nubes aún brilla el sol, tu destino es el destino común de todos. En cada vida debe caer algo de lluvia y algunos días deben ser tediosos y oscuros", del autor estadounidense Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), magnífico intérprete del sentimiento popular y cotidiano de su país. Se trata de un escritor muy querido y admirado por sus textos sencillos y sentimentales, ampliamente conocidos en las instituciones académicas de EE UU, donde son de obligada lectura. Fue un gran admirador de los autores clásicos españoles y traductor de Cervantes y Jorge Manrique.

Vivimos en un círculo rosado donde, aparentemente, todo es posible. La felicidad y el disfrute son de obligado cumplimiento y no sabemos cómo resolver las dificultades diarias ni los contratiempos e imprevistos. Epicúreos y estoicos no eran contrincantes y ambas filosofías pueden convivir. Este magnífico poema nos recuerda que podemos compartir la energía del sol con la turbulencia del viento y la lluvia. Hay que sobreponerse a las adversidades y recordar que algunos días pueden y deben ser oscuros y tristes. Ya llegarán los momentos de plenitud y gozo. Los sentimientos depresivos los podemos dejar al margen y acudir a la baja laboral o al antidepresivo, sólo después de intentar resolver nuestras horas bajas con el propio esfuerzo. El recuerdo de Gaza y Ucrania son un buen antídoto para nuestros pequeños azares.

Para enlazar esta reflexión con la música, nada mejor que la bellísima canción compuesta por Allan Roberts (letra) y Doris Fisher (melodía) en 1944,"Into each life some rain must fall", e interpretada por el Dúo "The Ink Spots", con Bill Kenny y Ella Fitgerald. https://youtu.be/PJ9IaplRrm4?si=nfgxetr8OxrdjWZE. El título está tomado del poema de Longfellow y ha sido utilizada en numerosas películas y videojuegos. Cuando la tristeza nos invade o el día amanece de color gris, nada mejor que seguir hábitos establecidos de ejercicio, una caminata, buena alimentación, respiración en ambiente adecuado, una lectura o escuchar esta tonada, con toda la atención centrada en la letra. Sí, los días lluviosos son también muy necesarios y nos acompañan en numerosas ocasiones a lo largo de la vida. Hay que enseñar y aprender a superarlos.