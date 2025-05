Día mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal: una dolencia con nuevos casos cada año

Los doctores José María Duque Alcorta, Sabino Riestra Menéndez y Pilar Varela Trastoy son los responsables de las unidades de EII en el Hospital San Agustín de Avilés, el HUCA, en Oviedo, y Cabueñes, en Gijón

¿Qué son las enfermedades inflamatorias intestinales (EII)?

Estas enfermedades incluyen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa (mucho menos frecuentes las llamadas colitis no clasificadas). Se trata de procesos inflamatorios crónicos que afectan al tubo digestivo, y en los que está implicado el sistema inmunitario. Hoy se sabe que pertenecen a un grupo muy heterogéneo de enfermedades inmunomediadas, entre las que se encuentran enfermedades reumáticas (espondiloartritis, artritis psoriásica), de la piel (psoriasis, hidradenitis supurativa), oculares (uveítis), y otras muchas como la diabetes mellitus tipo I, ciertos casos de asma, la esclerosis múltiple, etc.

¿Por qué se producen estas enfermedades?

La causa de estas enfermedades no es conocida, aunque se ha visto una relación directa con la "forma de vida occidental"; los países, según van desarrollándose económicamente, van adquiriendo ciertas características similares (lo que llamamos un proceso de globalización) en cuanto a dieta (cada vez más alimentos procesados), medidas de higiene, uso de antibióticos, contaminación, y otros muchos factores poco conocidos; todos los factores anteriores pueden causar cambios en la composición y en la función de la microbiota intestinal, que favorecen el desarrollo de estas enfermedades intestinales. Sin embargo, aunque el ambiente es fundamental en el desarrollo de estas enfermedades, también se sabe que existe cierta predisposición genética, dado que el 10% de los pacientes tendrán también un familiar de primer grado (padres, hermanos, hijos) con la enfermedad. Lo que no se conoce con exactitud es lo que desencadena finalmente la enfermedad, dado que los factores ambientales están presentes toda nuestra vida y son comunes a los que desarrollan la enfermedad y a los que no la van a padecer. Se puede especular en infecciones, estrés, fármacos, tabaco como "disparadores" de la enfermedad en un momento dado, que puede ser en la infancia, en la edad adulta o en personas mayores.

¿Cuántas personas tienen estas enfermedades?

En España la incidencia (casos nuevos cada año) en adultos de estas enfermedades es alta, pero estable en los últimos 25 años; en niños aún sigue aumentando anualmente. En Asturias se diagnostican unos 210 nuevos casos cada año, siendo algo más frecuente la colitis ulcerosa que la enfermedad de Crohn. No hay diferencias de género (50% hombres y mujeres). Respecto a la edad de aparición esta sigue predominando en adultos jóvenes, pero cada vez estamos viendo más casos que debutan por encima de los 60 años (hasta el 30%). Se puede decir sobre estas enfermedades que no diferencian por género, edad, estrato social, nivel cultural ni raza; los migrantes que llegan a Asturias procedentes de países en los que estas enfermedades son raras, enseguida empiezan a desarrollarlas. Pero lo más preocupante es la prevalencia (número de casos total en un momento dado), que sigue aumentando progresivamente. Al tratarse de procesos crónicos, sin mortalidad aumentada, todos los casos nuevos se van a sumar a los ya diagnosticados. En España se estima que estas enfermedades afectan a un 0,8% de la población, y que ese porcentaje será del 1% en el año 2030. En Asturias, estimamos que hay 8.000 personas con enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa.

¿Cómo repercuten estas enfermedades en el paciente y en la sociedad?

Es fácil entender que una enfermedad crónica, que te acompañará a lo largo de toda tu vida, puede afectar a muchas dimensiones de la vida de la persona. Siempre se habla de calidad de vida, pero este es un concepto que a veces es difícil de concretar. Pensemos en una enfermedad para la que, en muchos casos, vas a necesitar algún tratamiento, que pueden ser pastillas, pero también pueden ser inyecciones, u obligarte a venir cada varias semanas al hospital a poner medicación por vena. Piensa en las posibles repercusiones en tu época de niño-adolescente (colegio, amigos), juventud (amigos, estudios), adulto (trabajo, familia), edad avanzada (otras enfermedades, polimediación). Piensa en la necesidad de ingresar en el hospital durante los brotes graves, piensa en que puedes necesitar que te operen para solucionar complicaciones (abscesos, estenosis), piensa en la necesidad de un acceso rápido a un baño (viajes, deporte, trabajo, estudios), piensa en lo que puede afectarte emocionalmente (miedos, vergüenza, ansiedad, depresión). Se puede seguir pensando en muchas más cosas. La repercusión de estas enfermedades a nivel social es grande. La familia va a verse involucrada en el cuidado, acompañamiento y soporte al paciente; pensemos en la enfermedad en niños, o en personas mayores. Para la sociedad estas enfermedades implican un coste económico alto; no solo debemos de tener en cuenta los costes sanitarios en fármacos, consultas, cirugías,… sino también los costes en pérdida de productividad.

¿Cómo estamos en Asturias en la asistencia a las personas con enfermedad inflamatoria intestinal?

Al igual que en el resto de España, la atención a los pacientes con estas enfermedades ha mejorado. Existen unidades de atención integral en Gijón, Avilés y Oviedo, que atienden a unos 5.000 pacientes. Las tres cuentan con la certificación de calidad de excelencia en la cumplimentación de los indicadores del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y en Colitis Ulcerosa (GETECCU); son atendidas por enfermeras y médicos gastroenterólogos con formación y dedicación específica a estos procesos; se coordina la cirugía a través de comités en los que participan radiólogos, cirujanos y digestivos; se atiende consultas de pacientes a través de teléfono directo y/o email con la enfermera de la Unidad; se pueden atender muchos brotes sin precisar ingresos hospitalario; se controlan múltiples pacientes que reciben tratamientos en los hospitales de día; se actúa coordinadamente con otros especialistas (sobre todo reumatólogos y dermatólogos) para tratar conjuntamente varias enfermedades inmunomediadas en el mismo paciente; se da docencia a estudiantes de medicina y a médicos residentes; se colabora en ensayos de nuevos fármacos y en estudios nacionales; está en marcha un estudio asturiano sobre fragilidad en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En Asturias disponemos de todos los medios actualmente disponibles para tratar estas enfermedades, tanto en cuanto a fármacos (terapia con biológicos, con nuevos inmunomoduladores), como cirugía (laparoscopia, reservorio) y otros de menos uso como aféresis o trasplante de precursores hematopoyéticos. Recientemente disponemos de un posicionamiento para uso de terapia biológica que hace más rápido el acceso a esos tratamientos.

Retos en Asturias en la atención a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

No todo es perfecto como podría parecer, y hay retos que se avecinan y que hay que afrontar, pues corremos el riesgo de disminuir la calidad asistencial lograda. La carga asistencial en las unidades ha aumentado acorde al aumento de prevalencia de estas enfermedades; por ejemplo, en el HUCA se pasó de atender 700 pacientes en el año 2010 a 2.500 pacientes en la actualidad. La calidad y la cantidad pueden ir reñidas si no se adaptan los recursos de personal a esta nueva situación. Dónde más déficit nos encontramos es con enfermería; estos profesionales son básicos en el funcionamiento de las unidades, siendo necesarias estrategias de formación y cálculo de necesidades de personal (al menos 2 enfermeras a partir de 2.000 pacientes). La coordinación con Atención Primaria es claramente mejorable, y para ello son necesarios programas de formación (diagnóstico precoz, seguimiento de formas leves, sospecha de complicaciones de la enfermedad o de los fármacos, vacunas …) y creación de guías clínicas. GETECCU, con las sociedades científicas de Atención Primaria, acaba de publicar un posicionamiento sobre manejo común de estas. La incorporación de técnicas, como la ecografía intestinal, está siendo mucho más lenta que en otras comunidades, habiéndose introducido ya en Gijón y en Avilés, pero con dificultades para su implantación en Oviedo. En la actualidad, el manejo rápido y no invasivo de la enfermedad de Crohn es impensable sin esta prueba. Asturias fue pionera en el asociacionismo de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pero, hace unos años, hemos asistido a la disolución de ACCU Asturias. El papel de esta asociaciones en la defensa de los derechos de los pacientes es clave. Es deseable que los pacientes y sus familiares puedan poner en marcha de nuevo la asociación.

Nos gustaría concluir con la siguiente reflexión. Las enfermedades inflamatorias intestinales son frecuentes, están aquí para quedarse, cualquiera de nosotros puede padecerlas, y aunque hemos desarrollado una atención de calidad a los pacientes, se nos avecinan grandes retos que tendrán que afrontar los pacientes, los profesionales sanitarios y la administración y sociedad en su conjunto.