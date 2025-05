La complicidad geográfica, política y cultural de Albania e Italia pudimos comprobarla in situ en aquel tiempo de éxodo cuando Albania acogía a cientos de miles de kosovares. La Protección Civil italiana organizaba el mayor campo de refugiados con exquisita diligencia.

Del "Gran Hombre" a la pequeña gran mujer

Entonces las infraestructuras albanesas aún se presentaban decimonónicas, al punto que la mejor autovía de acceso a Tirana tenía plantada en medio una torre que debíamos sortear los de ida y vuelta. Hoy Tirana está desconocida, europeizada al punto pero lejos de integrarse, aunque Macron se empeñe en refundar la Unión Europea mezclando churras y merinas ideológicas con la excusa de la defensa.

A ver cuando suene el primer petardo quien se alía con quién en la Comunidad Política de Europa. No es revisionismo, solo releer la historia de Europa y sus guerras.

Es compleja aún, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, esa península balcánica con la adscripción de Eslovenia y Croacia al conjunto UE. Albania, tan anti revisionista ella, aun tiene a la vista búnkeres con los que se aisló del mundo en tiempo de Enver Hoxha presidente de la república popular. Hoy, Macron propone y Meloni dispone.

Albania es talón geográfico de Italia, cuya mentora Meloni surte y financia campos de refugiados inmigrantes, válvula de escape de una realidad europea, imaginativa, con la vuelta a los campos que ahora son de náufragos. Eso no es defensa.

Así el preámbulo, el presidente albanés, Edi Rama, recibía a Meloni a la italiana, muy de Gigliola Cinquetti y su eurovisiva "No tengo edad para amarte"; los medios citan a Gianni Morandi que se arrodillaba como Rama: "Porque te quiero más que a nadie".

Como para no hacer genuflexión a Meloni, influencer con más tirón europeo frente a Trump, además de quien suelta los euros a su talón de bota, Albania.

En toda esta puesta en escena de defensa europea, tanto Ursula von der Leyen como Meloni dan aire fresco a la corporeidad del "Gran Hombre" estudiado en antropólogía por Godelier. Ahora son las mujeres de aspecto frágil, como Meloni espejo de aquella Rita Pavone de apenas metro cincuenta y cinco, son la representación más inteligente del "Gran Hombre" cuya gestión política se basaba en todo menos la fuerza.

El "Gran Hombre" ahora es pequeña gran mujer que redistribuye los sobrantes como los primitivos las cosechas, cohesiona a los jefes de tribus y hasta seduce al grandón de Trump, a tantas tribus como cuarenta y siete países de Europa, cónclave de Macron.

Sintiéndolo por el francés, el modelo a seguir tanto en defensa como ataque no está en la testosterona. No vemos al gigante albanés arrodillarse ante el galo aunque no le importe la edad para amar.