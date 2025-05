¿Quién no se acuerda de la canción "Vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras…"?

"Por el mar corren las liebres, tralará, por el monte las sardinas, tralará…"

Cuando era pequeño, me encantaba. Su letra me parecía surrealista. Creo que, a partir de ahí, comprendí el verdadero poder de las imágenes a través de las palabras.

Sin embargo, no sabía entonces –ni nadie me lo explicó– que la mentira es más poderosa que la verdad, y que quien miente suele tener la sartén por el mango.

La verdad está limitada por los hechos. La mentira, en cambio, puede adaptarse a lo que el oyente quiere escuchar, lo que la hace más atractiva o conveniente. Además, las mentiras suelen estar diseñadas para provocar emociones fuertes: esperanza, miedo, deseo, orgullo… Eso las hace más memorables y persuasivas. La verdad, aunque poderosa, muchas veces resulta más fría o incómoda.

Una mentira puede difundirse con rapidez porque se presenta como simple y sensacionalista. La verdad, en cambio, suele requerir contexto, evidencia y tiempo para entenderse.

Cuando una mentira confirma lo que ya creemos, tendemos a aceptarla sin cuestionarla. La verdad, si desafía nuestros supuestos, suele ser rechazada. Esta disonancia cognitiva es conocida incluso en el ámbito científico. Fue el famoso físico Max Planck, uno de los precursores de la física cuántica, quien dijo algo muy revelador sobre cómo cambian las ideas en la ciencia:

"Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndoles ver la luz, sino más bien porque sus oponentes eventualmente mueren, y una nueva generación crece familiarizada con ella."

Esta frase, por cierta, no deja de ser muy triste.

En política y negocios, quienes tienen poder suelen usar la mentira para mantenerlo. Y, a menudo, hay intereses que prefieren una mentira útil a una verdad incómoda. Lo estamos viendo todos los días, uno tras otro. Eslóganes de todo tipo pululan por las redes sociales, vehiculando una imagen de un mundo virtual que dista mucho de ser real:

"Asturias, Paraíso de oportunidades"... "Asturias Talent Paradise"... "Asturias, Paraíso tecnológico"... "Asturias, Paraíso circular"... "Asturias Paraíso Natural"... "Asturias Power"… "Asturias In-nova"... "Asturias Paraíso Startup"... "Asturias Nómada Digital"... bla, bla, bla... Cómo me gustaría creerlo. ¡Estamos que lo tiramos! Será por perres y angelitos inversores. ¡A triunfá como Elon Más! ¿Dónde se habrán metido Adán y Eva?

Y si hablamos de la Universidad, mundo que no me es ajeno, otro tanto de lo mismo: somos tan buenos que parece que nos salimos del ranking por el otro lado. Innovación y calidad por doquier, huyendo de la tiza. Bien parece que hemos logrado la cuadratura del círculo: hacer un mueble de madera noble con formica. Si los alumnos no dan el nivel, no pasa nada: lo bajamos… y todos contentos. La responsabilidad se ha convertido en una asignatura que se aprueba por compensación –esa soberana chapuza que debería avergonzar a sus creadores. El acoso a la verdad ha sido y es una estrategia que ha dado y da sus frutos, y que tiene sus apóstoles. Nunca se ha visto tant@ cátedr@ guay. Hay congresos y jornadas para todo, donde se presenta y se aplaude como lo último cualquier chorrada: la crème de la crème.

¡Prefiero ser un Judas Iscariote!

Bien parece que no hay remedio y que tendremos que aguantar estoicamente el aguacero: esta pandemia de marketing barato y de hipocresía. Sin embargo, la mentira solo es "más poderosa" a corto plazo. A la larga, la verdad tiende a emerger –aunque no siempre sin consecuencias dolorosas.

Y si no, al tiempo… n