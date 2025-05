Un Papa sin aspavientos, con alma firme

En tiempos donde abundan los líderes que gritan, posan y se agitan buscando titulares, el Papa actual camina por otra senda. La suya es la del silencio, la del pensamiento pausado, la de los gestos más que las palabras. Y por eso mismo, impacta.

No es un Papa ruidoso. Es un Papa profundamente preparado, de esos que no necesitan demostrarlo. Lo suyo no es la improvisación fácil, sino la convicción que nace de años de estudio, de vida interior, de escucha.

Tampoco busca llamar la atención con su estilo. Y, sin embargo, es elegante. En la manera de mirar, de sentarse, de escuchar. No lleva marca, pero tiene sello. El de la humildad consciente, el de la sencillez auténtica. No la que disfraza ni oculta, sino la que brota de la verdad.

Hay en él una timidez que desconcierta. A veces parece que prefiere el rincón al centro del escenario. Pero justo en ese silencio, se percibe su fuerza. Una fuerza distinta: no de gritar, sino de sostener; no de imponer, sino de inspirar. Y lo hace. Vaya si lo hace.

Porque cuando habla, uno escucha. Y cuando calla, uno comprende. Tiene la densidad de quien ha vivido mucho, ha pensado mucho y ha orado más. Por eso no necesita convencer: con su sola presencia, basta.

Este Papa no juega a ser simpático. Es cercano, pero no superficial. Y en eso reside gran parte de su magnetismo. Porque no seduce, sino que despierta.

En una Iglesia que atraviesa desafíos y una humanidad cansada de máscaras, la figura serena, sencilla y recia de este Papa es, sin duda, una buena noticia. No hará ruido… pero dejará huella.