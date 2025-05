¿Israel?, distingamos

Mi admiración hacia el pueblo judío viene de su frecuente adhesión a causas nobilísimas y la resistencia física y moral a las mayores persecuciones de la Historia. Además buena parte de las más altas creaciones de la humanidad, en el orden científico e intelectual, se deben a individuos de ese pueblo. Por esas razones, entre otras, me confieso pro-judío. En cuanto al sionismo, engloba a los defensores de que el pueblo judío, condenado a la diáspora por aquellas persecuciones, tenga un Estado propio seguro en su tierra de origen. Así que, como defensor del Estado de Israel, merezco ser considerado pro-sionista. Ahora bien, quienes en una u otra coyuntura gobiernan ese Estado pueden cometer crímenes que cualquier defensor de los derechos humanos está obligado a denunciar. En mi opinión quién lo hace -sea judío o no- apoya la dignidad del pueblo judío, y quien no lo hace la traiciona.