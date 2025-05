Los votos de Israel

Algunos analistas de la opinión pública se preguntan estos días por qué los españoles votaron masivamente la canción representante de la televisión israelí, mientras el presidente del Gobierno de España reemprendía su guerra particular para exigir que se expulse a Israel de Eurovisión. No me parece que haga falta preguntarse si ambos hechos están relacionados; tampoco soy seguidor ni siquiera partidario de ese concurso, las canciones han sido siempre lo suficientemente malas como para mantenerme apartado, además del zafio montaje, ciertos intereses encubiertos y su escenografía casposa inexplicablemente competitiva. Pero, aun asistiendo de oyente, no me sorprende que a estas alturas, los españoles y su gobernante tiren por caminos distintos, incluso si se trata de un insulso festival de canciones, y los primeros decidan votar en favor de un desconocido intérprete israelí simplemente para manifestarse en contra del Jefe, incluso cuando Israel no atraviesa precisamente su mejor momento de popularidad internacional. Debe ser fastidioso para Sánchez comprobar el escaso grado de sintonía que el pueblo mantiene con él, incluso en el más pedestre de los menesteres, como sucede aquí.