¿Acabar con Netanyahu o acabar con Israel?

No hay nadie en su sano juicio que pueda amparar lo que está haciendo el gobierno de Binyamin Netanyahu en la franja de Gaza. El líder israelí encontró en el sangriento ataque de Hamás la excusa perfecta para tapar todas sus miserias, internas y externas, con un estado de guerra que le permite eludir todos los controles. Y lo hizo en un momento de crisis geopolítica internacional, primero por las elecciones en Estados Unidos y después por la llegada de Donald Trump y sus excentricidades que no hay que menospreciar porque cuestan vidas y dinero. La intensificación de las matanzas en las últimas semanas y, no hay que ocultarlo, el efecto bumerang del buen resultado de Israel en Eurovisión, ha provocado, finalmente, una tímida reacción de la comunidad internacional. Reino Unido ya ha aprobado sanciones y la UE se replantea el acuerdo comercial, con todas la reticencias de Alemania. En España, dos formaciones de trayectoria sionista, como el PSOE y Junts, apoyaron este martes finalmente la tramitación de una ley para impedir la compra de armas a Israel que Junts quiere ampliar a sus principales enemigos en la zona. Tímido, pero algo es algo.

En la cuestión entre Israel y Palestina, el debate está muy envenenado porque partidarios y detractores de unos y de otros utilizan varas de medir distintas en función de un planteamiento de fondo: la negación de la existencia de uno de los dos estados. Se producen cadenas de transferencia de las responsabilidades que impiden desvincular a Netanyahu del conjunto de los israelíes, y casi de los judíos, y a Hamás del conjunto de los palestinos, y casi de los musulmanes. Si de verdad se quiere parar la matanza de Gaza igual lo que habría que pedir son elecciones en Israel.