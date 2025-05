Adiós al último caballero

Cuando ayer me informaron de su fallecimiento, el mundo se me vino encima. Un tremendo sentimiento de tristeza y de vacío me sobrecogió. No éramos familia, ni por generación debíamos de haber sido amigos, pero sin duda alguna desde que lo conocí se convirtió en una persona no solo importante, sino fundamental en mi vida. Una persona con la que hablaba a diario, y a la que acudía a pedir consejo en muchos asuntos de mi vida. Una persona de la que uno siempre aprendía algo.

Lo conocí en 2011, cuando ingresé como Caballero en el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias, institución que él ha presidido desde el 2010, y desde un primer momento fue una persona cercana, divertida y agradable. Una de esas personas que nada más conocerlo sabes que puedes confiar en él.

Como Consejero de Relaciones Institucionales del Real Cuerpo tuve la oportunidad de compartir infinidad de momentos con él. Desde simples recepciones y reuniones, a actos sociales, familiares, como viajes de trabajo (Londres, Luxemburgo, Bruselas, Qatar, Buenos Aires, por mencionar algunos).

En su compañía el tiempo pasaba volando, ya fuese reunidos o de tertulia, almorzando. Momentos que, sin duda, quedarán grabados en mi mente, pues todos ellos fueron buenos.

Francisco de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla, ha abandonado este mundo y se ha reunido con el Creador con las botas puestas, como el gran señor que fue en vida, pues si se busca en el diccionario las palabras caballerosidad, lealtad, nobleza, generosidad, en todas ellas se ve su reflejo.

Ha sido, y lo digo con el mayor orgullo, una persona de gran importancia en mi vida, y me honra muchísimo el haber podido disfrutar de su amistad, de su confianza, de su consejo y guía todos estos años.

Querido Francisco, te has ido de este mundo, pero todos los que hemos tenido la suerte de conocerte te recordaremos con cariño. Recordaremos los momentos que compartimos contigo, y seremos testigos de que, el día en que Dios te llamó a su lado, llamaba al último caballero de España. Descansa en paz, y hasta pronto.