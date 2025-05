Asturias no merece infraestructuras de segunda

Para los asturianos, hablar del Corredor Atlántico e infraestructuras no nos es nuevo. Llevamos más de veinte años reclamando su desarrollo, pero ese corredor sufre un atasco político y burocrático descomunal. Lo más frustrante es que no se trata de una fatalidad inevitable: basta con mirar al Corredor Mediterráneo, que sí avanza con determinación política, planificación clara y apoyo presupuestario constante.

En su trazado más ambicioso, este eje conecta Alemania con Algeciras a través de los Países Bajos, Francia y la cornisa cantábrica, con Asturias como punto clave del Corredor hacia el sur peninsular. Pero seguimos a la espera.

Por eso fue tan acertado que el grupo de este periódico, Prensa Ibérica, organizara el Foro del Noroeste, sobre las necesidades y urgencias de esta parte de España, que supone un 12% del Producto Interior Bruto y nada menos que un 25% del territorio. Allí quedó claro que el Corredor Atlántico no es un capricho, es el gran proyecto de conexiones regionales, nacionales y europeas, que puede y debe cambiar nuestro papel en el mapa logístico de Europa.

Este proyecto es vital para Asturias, pero no es el único. Necesitamos hacer los deberes en diversos ámbitos. En el marítimo, los puertos tienen un papel fundamental, pues suponen un 80% del movimiento de mercancías en España. Avilés o Gijón requieren mejoras drásticas: llevamos años oyendo anuncios como la reapertura de la Autopista del Mar, pero lo cierto es que no tenemos una estrategia portuaria ni tampoco un correcto desarrollo de los servicios marítimos integrados tierra-mar. Ligado a los puertos se encuentra la ZALIA, concebida como nodo logístico, que sigue incompleta, mal orientada y fuera de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).

Gobierno Central y Principado dejaron pasar una oportunidad histórica durante la revisión de la normativa europea de esta Red, al no defender la inclusión de la ZALIA en el Corredor Atlántico. Convendría que la nueva presidenta del puerto de Gijón centrase sus esfuerzos en los proyectos estratégicos pendientes, en lugar de ejercer como extensión política del Partido Socialista.

Por no hablar de los accesos viarios como el Vial de Jove, todavía sin realizarse, utilizados por el socialismo solo en periodos electorales como elemento propagandístico para conseguir rédito electoral.

Y luego están los ferrocarriles. Innegablemente la variante de Pajares y su conexión con los centros logísticos de Zaragoza, Valladolid y Valencia son un paso adelante. Pero no basta. El trazado actual sigue arrastrando carencias relacionadas con la coexistencia de trenes de larga distancia, cercanías y mercancías. En el tramo Pola de Lena-Gijón, las orientaciones de la RTE-T obligan a que sea de alta velocidad en 2030. Para colmo, se producen auténticos cuellos de botella, dicho por la propia Comisión Europea, y en el León-Gijón la implantación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario va con cuentagotas.

A esto se suma un reto clave: las infraestructuras asturianas deben conectarse con la red francesa de ferrocarriles sin necesidad de cambiar de tren o transferir mercancías. Llevamos años reclamando el ancho estándar europeo para que Asturias deje de ser una isla logística. Renunciar a ello sería un error estratégico que nos aleja del corazón económico de Europa. Digámoslo claro: sin interoperabilidad ferroviaria con el resto del continente, Asturias lo tiene más difícil para atraer industria.

La guinda del transporte ferroviario de pasajeros es el retraso que sufre Asturias en la liberalización por parte de Adif. En el AVE del Norte no existe competencia: el único operador sigue siendo Renfe. Tras meses de retraso no ha sido hasta esta semana cuando Ouigo, filial de la estatal francesa SNCF, ha podido reunirse con el Principado para iniciar conversaciones sobre su interés en ser operador de red. Todo apunta a que será un proceso largo, y es que da la impresión de que alguien ha decidido que a los asturianos no nos interesan precios más bajos para el turismo, los viajes de negocios y la movilidad social.

Y mientras se retrasa la apertura ferroviaria, tampoco se avanza en una estrategia moderna de transporte. La transición hacia una movilidad más sostenible requiere planificación a medio y largo plazo, incluyendo una infraestructura de recarga lo suficientemente desarrollada e incentivos fiscales bien diseñados.

Ante la inacción, Asturias no tiene un plan integrado en la Estrategia de Movilidad 2030, ni una verdadera estrategia logística que atraiga operadores integradores (servicios puerta a puerta y no solo puerto a puerto). El Principado ha desaprovechado extraordinarias oportunidades de financiación: A las convocatorias de los más de 20.000 millones del Mecanismo Conectar Europa (CEF), solo se presentó un proyecto incompleto y, salvo una ayuda menor para flotas eléctricas, no se ha logrado nada. Y tampoco ha movilizado los fondos de cohesión para conectar Asturias a la Red Transeuropea.

Sin infraestructuras no hay movilidad. Sin movilidad no hay industria, ni crecimiento, ni cohesión territorial.