El campo se nos va, se nos va Asturias

Xabiel Menéndez es veterinario

No sé si la Inteligencia Artificial (IA) puede manejar los datos que nos están llevando al distanciamiento que estamos viviendo entre el campo y la ciudad, entre lo verde y lo gris, entre "as rabizas" y la copa de gintonic. Son tantas las circunstancias que están influyendo en esta polarización que, posiblemente, pocos sean verdaderamente conscientes de lo que está ocurriendo.

El urbanita, el animalista, el erudito, el funcionario, el ecologista, el "culto", el político… todos se convierten, de una manera o de otra en fiscales de un campo al que convierten en el culpable de todos nuestros males. Unos les dan lecciones de cómo "decorar" el paisaje, otros de cómo tratar a los animales, otros de lingüística, otros los convierten en burócratas, otros piensan que si desaparecieran el planeta se salvaría, otros los consideran un eslabón intermedio entre el "homo sapiens" y el "sapientísimus" y otros, aparte de llorones y chupadores de subsidios, los tratan como un "cero a la izquierda" en las previsiones de voto.

¿Trato con esto de elevar a los altares al paisano y la paisana que modelaron nuestro paisaje durante siglos? ¿Que nos dieron de comer sobre todo en los momentos más difíciles? ¿Que aportaron la esencia más profunda de lo que hoy es la lengua y cultura asturianas? ¿Que a velocidad de vértigo se adaptan a las exigencias de esta Europa cada vez más burocratizada? No, pero casi. Tienen defectos y muchos, pero de enumerarlos ya se encargan otros. Sus virtudes, que cada uno las descubra hablando con ellos y quizás sobre todo con ellas, de tú a tú, sin esa máscara de superioridad "gris asfalto" con que muchos se acercan hasta que este "verde ofensivo" con el que algunos despertamos cada mañana, los seduzca, dome y enamore. Por mis circunstancias personales, embarcado en luchas culturales, lingüísticas y medioambientales durante décadas, pude darme cuenta de un enorme fallo a la hora de enfocar las estrategias a utilizar en esas guerras contra el inexorable destino. El cambio climático, la desaparición de una llingua, el deterioro de un Patrimonio Cultural material e inmaterial son enemigos contra los que no podemos luchar unos pocos "militantes concienciados". Necesitamos la ayuda o mejor dicho, la alianza de toda la sociedad y especialmente de ellos, de nosotros, los que pisamos y podemos pisar el "verde".

El olvidarse, cuando planteamos una estrategia determinada, de aquellos que han de ser los peones que, al final, la lleven a cabo, es práctica común en cualquier tipo de entidad. El negarles no solo el voto, sino también la voz, es lo más normal al planificar las acciones que tenga que realizar el "soldado raso". Esa desconexión es como el cadáver que perdido en medio del monte es divisado por el buitre que poco a poco, volando en círculo se va acercando y al final solo deja los huesos. O mejor aún, como el marinero perdido en la niebla que se deja guiar por el canto de la sirena que lo embauca y engulle.

Eso es lo que está ocurriendo con nuestro campo. Ante las opiniones hostiles de una parte significativa de la sociedad, ante la incomprensión de sectores influyentes de la "modernidad", se deja seducir por esa "vox" que le dice lo que quiere escuchar, o mejor dicho aquello que cree querer escuchar. Lo que importa es la música, no la letra. En el fondo es un "reguetón", una letra incoherente con una música machacona pero fácil de repetir. Sí, el campo se nos va, se nos va hacia prados "verde fosforito" que en realidad no existen.

Hacia prados que no se pueden cerrar con vallas, ni con prohibiciones. Se cierran con comprensión, colaboración, información, respeto, pero en ambas direcciones. Se hace imprescindible un pacto, un contrato entre el campo y la urbe que reconozca los derechos y las obligaciones de unos y de otros. Un contrato sin imposiciones en el que se reconozcan y se paguen los servicios de una de las partes para que entonces sí, se les pueda exigir. Este "se nos va" en lo ideológico puede que sea reversible pero ¿podemos decir lo mismo en lo estrictamente físico? Porque en este sentido también se nos va, se nos vacía y las consecuencias serían catastróficas en lo económico, en lo ecológico y en lo cultural. La referencia de lo que somos y lo que fuimos, la Asturias que hoy conocemos y disfrutamos y de la que muchos nos sentimos orgullosos, la Asturias que amamos como a una madre se nos está yendo y entonces ya no valdrán las lágrimas.

Asturias necesita de su campo y nosotros, los paisanos y paisanas de esa Asturias verde os necesitamos a vosotros. Ya pasaron aquellos tiempos en que el "aldeano" entraba en la capital con la cabeza gacha. Hoy la gente joven se enorgullece de su origen rural y razones tiene para ello, son los mejor preparados de la historia, pero cada vez son menos los que pueden ejercer su profesión en su casa, en su tierra, tenemos los emigrantes mejor preparados de Europa. Ellos también se nos van y el campo con ellos. ¿Son todas las culpas de "los de la calle Uría"? No, también la culpa es nuestra. La ciudad piensa que el campo es suyo y éste piensa que solo es de él. Mientras la propiedad privada exista habrá que seguir unas reglas. Pero no somos solo propietarios de un terreno escriturado, también lo somos, todos, de un paisaje, de un aire, de una naturaleza y de un futuro. No pueden unos usar su propiedad física a su antojo y pedir ayuda cuando la naturaleza se revela ni los otros condenarlos a la esclavitud para mantener su jardín dominguero. Se hace necesaria una asunción de obligaciones y un reconocimiento de derechos por ambas partes.

Hay muchas formas y mecanismos para lograrlo pero es urgente e imprescindible que la clase política local, autonómica, estatal y europea (y aquí quizá tenga mucho que decir, proponer y aportar nuestra Secretaría General de Reto Demográfico), junto con el mundo empresarial y los representantes de ese campo "dejen de poner pomada cada vez que sale un grano" y se tomen en serio de una vez, un problema que puede dejar de serlo… Porque el campo se nos va.