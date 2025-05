La Delegación del Gobierno en Canarias se desvincula del 'caso Matos'

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, en un acto de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

La Delegación del Gobierno en Canarias considera que "no hay caso" en lo que concierne a su departamento sobre las supuestas relaciones que se atribuyen al diputado socialista Gustavo Matos con un grupo de narcotraficantes de Tenerife y expresa "todo el apoyo" al trabajo de la Policía.

El delegado, Anselmo Pestana (PSOE), ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por el informe de la Policía que vincula a Matos, expresidente del Parlamento de Canarias, con supuestas gestiones a favor de una red de narcotraficantes que presuntamente estaría encabezada por el empresario libanés Mohamed Derbah, detenido en Tenerife el pasado 30 de abril.

Según esa información, Matos se habría comprometido con Derbah a mediar con Anselmo Pestana y con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jesús Javier Plaza, no inspeccionara sus clubes cannábicos en el sur de Tenerife, de los que ahora se sospecha que ocultaban una red de tráfico de cocaína.

Minutos antes de participar en unas jornadas sobre violencia de género, Pestana ha recordado que anoche el propio Matos manifestó en su perfil de Facebook que no llegó a ponerse en contacto con él.

"Solo hubo un contacto con el subdelegado en el que le explicó que había una investigación en marcha", ha añadido.

Cierre de clubes cannábicos

Anselmo Pestana ha recordado que esas investigaciones han dado lugar "al cierre de muchísimos clubes cannábicos en el sur de Tenerife, en el marco de operaciones antidroga que se producen en Canarias", que son apoyadas por la Delegación del Gobierno.

Sobre el papel que desempeñó o no desempeñó Matos, el delegado del Gobierno ha emplazado a los periodistas a seguir la rueda de prensa que el diputado socialista tiene previsto ofrecer esta mañana.

"No me corresponden valorarlo, me corresponde valorar la actuación de la Delegación del Gobierno, que ha actuado correctamente en el marco del Estado", ha insistido.

Pestana ha expresado todo su apoyo al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las operaciones policiales que dieron lugar, incluso, a la detención de miembros del propio cuerpo de la Policía Nacional, como ha recordado en su declaración, en referencia a la operación en la que cayó el propio Mohamed Derbah.

Entre cierres forzados por actuaciones policiales y voluntarios, "estamos hablando de cerca de 100 clubes cannábicos que han cerrado en el sur de Tenerife", ha destacado.