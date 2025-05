Garci y la luz de Asturias

Lo malo de dejar pasar mucho tiempo en volver a un lugar, en reencontrar a una persona importante en nuestra vida o en revisar un libro o una película que nos arrebató en su momento, es que cada vez se nos hace más difícil. Un extraño miedo se apodera de nosotros, un pánico a que aquello que marcó nuestra existencia ya no exista o que los años lo hayan transformado tanto que no seamos capaces de reconocerlo. Y, lo que es peor aún, que seamos nosotros los que hayamos cambiado tanto que seamos incapaces de reconocernos en esos lugares, esas personas o esas lecturas.

La pasada semana volví a El Entrego, la villa en la que crecí, después de cincuenta años. La excusa me la dio Marcelino Cortina, que presentaba allí su segunda novela, "Los santos son de madera", que, al igual que la anterior, se desarrolla en esta población a orillas del Nalón. La primera impresión fue la de estar en un lugar al que acudía por primera vez en mi vida. Lo que yo recordaba o ya no estaba o no se parecía en nada a lo que recordaba. Fueron necesarias unas horas para que fuera reconociendo, poco a poco, lugares y personas, como si un foco, una luz especial, las fuera iluminando.

Permítanme aquí un pequeño flashback. Un par de días antes, la casualidad quiso que coincidiera en Madrid con José Luis Garci. Era uno de los presentadores de otro libro también muy recomendable, "József el húngaro" (La Esfera de los libros), de Luis Enríquez. El antiguo CEO de Vocento, y antes de Unidad Editorial, es un editor de prestigio, muy reconocido en los ambientes periodísticos, pero no ha sido hasta ahora que se ha decidido a escribir y publicar. Fin del flashback.

La casualidad quiso que Garci se me reapareciera nada menos que en El Entrego. No en persona, sino como personaje. Espero no hacer ningún spoiler, pero Garci tiene un papel no principal, pero sí importante, en la novela de Marcelino Cortina y, de hecho, tuvo su protagonismo en la presentación.

Uno de los pasajes de la novela transcurre en el Campo Valdés de Gijón, entre la iglesia de San Pedro y la fachada lateral del Hotel Asturias. Es el año 1981 y Garci está rodando en el establecimiento hotelero "Volver a empezar", junto con los actores Antonio Ferrandis, Encarna Paso y Agustín González. La acción de la novela se cruza y se funde, en una extraña coincidencia, con el rodaje.

En otro pasaje, uno de los personajes de Cortina, Pepe el Mineru, un hombre mayor ya jubilado, acude al estreno de "Volver a empezar" en el entonces Teatro Arango de Gijón. Pepe se encuentra con un viejo camarada, con el que coincidió en El Entrego durante la Guerra Civil. Se trata de un tal Meana, que se encontraba allí junto con otros republicanos con la intención de empapelar la villa con carteles alentando a "fortificar" la zona, en un último intento de contener el avance de los sublevados por el puerto de Tarna. Meana era el dibujante, autor de los carteles, y, paradojas del destino, sería siete años después de aquel encuentro el padre de José Luis Garci.

Cuenta Marcelino Cortina que escribió una carta al director –única forma de comunicarse con él–, en la que le pedía permiso para utilizar en la novela ese episodio de la vida de su padre. Garci le contestó concediendo su beneplácito y añadía una coda muy especial viniendo de un director de cine: "Por cierto, El Entrego tiene una luz especial".

Esa luz especial, que habría que extender al resto de Asturias, la captó Garci en cinco de sus películas: "Volver a empezar", "Asignatura aprobada", "El abuelo", "Historia de un beso" y "Luz de domingo". Es la misma luz que me hizo reconocer mi lugar de origen cincuenta años después y a los seres queridos que no veía desde entonces. Porque por la luz –ya sea la plomiza de un día gris o la brillante de un día luminoso– no pasan los años.