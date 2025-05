Un poco de Graham que supo a mucho

Siempre es un gran acontecimiento recibir en Oviedo a la "Martha Graham Dance Company".

Martha Graham (1894-1991) considerada la diosa de la danza moderna, fue bailarina, coreógrafa, directora, pedagoga, pionera, una mujer excepcional. Ella abrió un mundo nuevo para el arte de la danza.

Janet Eilber la actual directora de la compañía salió al escenario a dirigir unas palabras e informar que el conjunto ha empezado ha celebrar su primer centenario. En realidad se han adelantado un año, ya que su creación en la ciudad de Nueva York fue en 1926.

Hace ocho años actuaron en el Campoamor con gran éxito. Sin embargo, hay que decir que el programa escogido para esta gira por España, quizá sea adecuado para otros países en los que el repertorio Graham es muy conocido, pero no para el nuestro, o por lo menos no es el más acertado para Oviedo en donde prácticamente se desconoce toda la colosal obra de Graham. Me pregunto si se quiere hacer un homenaje a la gran artista por estar cumpliendo una fecha señalada, por qué no traer una noche completa con sus emblemáticos trabajos, como por ejemplo sus formidables piezas de sangre y tripa inspiradas en la mitología griega que son inéditas en estas tierras. El resultado fue, que tuvimos un poco de Graham y un mucho del resto. Además, podían haber traído alguna de sus coreografías nunca vistas en Oviedo. Pues no, la única pieza totalmente original de Graham que vimos el martes, "Diversion of angels" (1948), ya la habían presentado aquí en su visita anterior.

Aun así, valió la pena. Disfrutemos de lo que hay y bienvenido sea "Diversion", que es todo un clásico. Este poco de Graham valió más que un mucho del resto, para mí fue lo mejor de la noche, pues esta pieza es una delicia y una de sus creaciones más líricas y alegres. Es danza moderna de principio a fin sin necesidad de raros espasmos. Evoca las paradojas del amor con sus alegrías y penas. En ella el idioma Graham se goza en todo su esplendor. Es una abstracción coloreada, influenciada por Kandinsky. La bailarina vestida de rojo, el amor apasionado, con sus carreras constantes, profundiza en la icónica contracción de la pelvis con su pierna levantada sosteniendo un difícil equilibrio. La de blanco, el amor maduro, acentúa su carácter de pareja. La vestida de amarillo, la juventud, exhibe sus múltiples "jetés" con los suaves descensos Graham y se muestra más juguetona.

A continuación se vio una nueva versión de "Inmediate tragedy" (1937), una antigua coreografía de Graham que se perdió, pero que Eilber reimaginó basándose en fotografías. Está dedicada a la lucha de la mujeres durante la Guerra Civil Española.

(Sobre este tema yo tuve una interesante e ilustrativa conversación con Martha Graham). Se trata de un solo de una mujer que abarca una gama dramática que va desde el desafío a la desesperación, en la que la coreografía hace alusiones al baile español.

Los otros dos trabajos restantes nada tienen que ver con el método Graham. "We the people", son las palabras con las que comienza el preámbulo de la Constitución de Los Estados Unidos. Y ese es el título de la pieza que el coreógrafo afroamericano Jamar Roberts creó en 2024 dedicada a resaltar los excesos sufridos por el colectivo de su raza. Es una protesta a ritmo de banjo apoyada por una composición musical de Rhiannon Giddens que se convierte en un trabajo coral, expresando dolor, rabia y resistencia. Al final un bailarín se desploma en el suelo boca abajo con las manos detrás de la espalda, listo para que le pongan las esposas.

Concluyó la noche con "Cave" del coreógrafo israelí Hofesh Shechter. (Cuanto mejor hubiese sido haber visto "Cave of the heart" la simbólica obra de Graham sobre Medea). La pieza de Shechter se asemeja a un "flashmob" o un "rave" en el que un grupo de hombres y mujeres se apodera del escenario manifestándose en una acción de trepidante ímpetu, en la que se insiste en intensos y rítmicos aspavientos de brazos y manos para lanzarse a un baile repetitivo, salvaje y libre como si estuvieran en una discoteca. Dicen que no hay dos sin tres. Confiemos que en los primeros años de la próxima centena de la compañía veamos en Oviedo una noche completa con las geniales creaciones de Graham. Mientras seguiremos divirtiéndonos con los ángeles.