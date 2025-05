El frente de Gaza en Madrid

El festival de Eurovisión es la mayor revolución acaecida en España desde Podemos. El país con centro, hipocentro y epicentro en Madrid vuelve a ser una unidad de destino en la universal, en pie de armas ante la redundante conjura judeomasónica de Israel, muerte sea dada a Soros. Ahí están los infinitos tertulianos y expertos, que vierten lágrimas de cocodrilo desde sus trincheras con aire acondicionado. "¿Cómo puede ocurrir que un español cruel pague un euro para emitir un voto a favor de los asesinatos de Netanyahu?", braman soliviantados sin necesidad de desplazarse al frente, por qué la teleguerra habría de ser más absurda que el teletrabajo o su variante de telebasura. A propósito, la valiente RTVE encabeza la resistencia al aplastamiento gazatí desde su imprescindible "La familia de la tele", una incubadora de valores socialistas donde el genocidio se confunde con una aberración sexual.

A los fusileros del heroico frente de Gaza en Madrid les cuesta advertir que los setenta y pico millones de votantes de Trump no están necesariamente a favor de la prostitución pagada por su líder, o de los aranceles. Simplemente, se declararon hartos de predicadores progresistas que se limitan a entonar el estribillo de moda. Con su protesta coral y de corral, estos clérigos solo quieren ejercer la superioridad moral de pago desde la zona de confort de coincidir con el rebaño.

Por segundo año consecutivo, en Eurovisión no se votó masivamente a favor de Israel para respaldar una matanza. Desde el país que afrontó a Napoleón con las guerrillas, debería entenderse la contagiosa pasión por llevar la contraria que un día despierta en Estados Unidos, y al siguiente en la farsa indigesta de un concurso de las peores canciones del universo. Por cierto, el festival canonizado en la capital no podría celebrarse en ningún territorio gobernado por Hamás. Algún día nos daremos cuenta de que el problema de Madrid no es España, el problema de España es Madrid.