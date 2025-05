Al presidente del BBVA

Usted Sr. Torres, se puede preguntar: ¿a que viene este escrito?, y yo le contesto que, como a través de anuncios y publicidad –gastando un pastón de su entidad– en los medios, se dirige frecuentemente a los accionistas del Banco Sabadell, yo que soy uno de ellos y que me considero importante (a pesar de mis pocas acciones), en justa correspondencia a sus misivas, me veo legitimado para dirigirme a usted como máximo responsable del BBVA.

Mire usted, le confieso sinceramente que no voy a acudir a la opa hostil por las razones que le expongo a continuación.

En primer lugar, la relación de intercambio que propone, al precio actual en Bolsa, significa perder mas de un 5% y un accionista no está para descuidar su patrimonio, así que si no mejora usted la oferta, me temo que irá directamente al fracaso.

También le diré que tengo claro que la opa tiene una carga de interés personal suyo – con cierta obcecación– y de su estrecho colaborador el Sr. Genc, con el objetivo de subsanar la concentración del negocio del BBVA en Turquía (¡que mala decisión!) y México, dos países inestables y económicamente inseguros, y así equilibrar los ingresos y el negocio a base de buscar mas peso en España.

Su banco tuvo una magnífica oportunidad en la anterior oferta pública voluntaria de adquisición en 2020, pero su precio cicatero y ramplón –valorando en mínimos al BS – la hizo fracasar. Ahora, con la actual opa hostil, intentan pagar por lo mismo ocho veces más.

Otro argumento para no acudir es que el negocio de la banca está fundamentado en la confianza, el equilibrio y la buena gestión y yo no me sentiría a gusto como accionista de la entidad que usted preside después de haber tomado decisiones arbitrarias, como fue la venta del negocio "retail" en Estados Unidos, para acabar comprando un banco en Turquía.

También tengo meridiano que realmente lo que a ustedes les interesa del Sabadell, es el volumen de activos y pasivos para buscar ese equilibrio que antes mencionaba y dar el salto en el ranking, así que, aunque lo mantienen muy en secreto y lo niegan, realmente les sobran mas del 50% del personal y oficinas del Sabadell.

Intenta usted apaciguar los ánimos y opiniones contrarias declarando que no habrá recortes ni despidos y que se respetarán los remedies impuestos por Competencia y el Gobierno, sin embargo todos sabemos lo que ocurre siempre en una fusión, y es que el dominante, transcurrido un periodo de tres años o menos, sigilosamente y sin mucho ruido, cuando el acontecimiento va perdiendo actualidad, se va metiendo la tijera y la estructura acaba en menos de la mitad.

También le diré que no acudo a su opa porque la trayectoria actual y las expectativas del Banco Sabadell me parece un proyecto de éxito futuro con una buena rentabilidad, excelente capitalización y solvencia, dividendos imbatibles y dotado de profesionales que conocen su misión.

Si al igual que sucedió con aquel intento anterior del BBVA, la actual opa no llega a buen puerto, le deseo mucha suerte en su futuro profesional. La va a necesitar porque no es fácil encontrar un empleo de 8,5 millones de euros, que es lo que cobró usted el año pasado.