¿Cuál será la última oferta de Carlos Torres (BBVA) a los accionistas del Sabadell?

Es bastante probable que el próximo martes sepamos si la opa que presentó hace un año el BBVA para adquirir el Banco Sabadell recibe el último visto bueno para poder llegar a los accionistas. Poco antes de que el ministerio de Economía tome esa decisión, que podría retrasarse si decide elevar el asunto al Consejo de Ministros para alterar las condiciones que ha puesto la CNMC, Carlos Torres, el presidente del BBVA, ha concedido la primera entrevista a un diario español desde el inicio de este proceso y ha respondido a las preguntas de Pablo Allendesazar y Natàlia Ríos. La síntesis es que considera que con las condiciones que ha ido aceptando para modificar la oferta, no hay ningún motivo de interés general que no quede subsanado, especialmente en lo referido a la cohesión terrirtorial (se cerrarían muchas menos oficinas de las que dicen los sindicatos) y al crédito a las pymes, cuyo volumen actual están dispuestos a mantener hasta cinco años. Poniéndose ya en el día después de que la opa siga adelante, como hizo esta misma semana Josep Oliu (Sabadell) desde Alicante, Torres desgrana algunos detalles, como por ejemplo que donde tendría sentido mantener la marca Sabadell sería en Cataluña y en el segmento de empresas y en este sentido recuerda que BBVA operó en México con la marca Bancomer durante 25 años después de su compra, además de reiterar que se ha garantizado que en Sant Cugat seguirá una sede operativa significativa. Y también habla sobre el precio de la oferta. Actualmente, la acción cotiza a un precio superior a la propuesta del BBVA pero el presidente de la entidad es taxativo: no la aumentarán porque al final del proceso ese efecto de prima negativa desaparecerá.

Todo indica que en los próximos días este asunto saldrá de la esfera política y de la agitación empresarial de gente que no tiene empresa para situarse en el terreno de los intereses de los accionistas que son los que deben tomar la decisión definitiva.