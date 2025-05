Lo que puede decir la evolución de la mortalidad

Me intrigó la evolución de la mortalidad en Rusia cuando leí que se disparó con la caída del régimen y la irrupción de un capitalismo despiadado. Inmediatamente vienen a nuestra imaginación esos grandes magnates que se hicieron con los medios que poseía o controlaba el estado comunista. Ricos de jets, mansiones en Londres, Nueva York y Marbella y equipos de fútbol. Rusia se convirtió en un país dislocado donde convivía el lujo con la miseria. Estas desigualdades se deberían reflejar en la mortalidad infantil y en la expectativa de vida.

Para comprobarlo he comparado la evolución de estos dos indicadores entre Francia, Rusia y España. De Rusia no tenemos datos de expectativa de vida antes de 1920. Entonces, un ciudadano de ese país no esperaba vivir más allá de 20 años, en España 39 largos y en Francia, 52 años. El crecimiento en Rusia de la esperanza de vida en los primeros años de comunismo es espectacular, alcanza 40 años en 1928 mientras España gana 8 años y Francia 4. Pero en 1932, pierde 6 años. España y Francia siguen progresando hasta las guerras.

En 1949 los tres países habían logrado recuperarse y se llevaban 5 años, Francia con las mejores cifras, 65 años. Llegó a 70 en 1960, solo medio año más que España y 1,5 años más que Rusia: se estaban igualando. A partir de 1964, mientras Francia y España siguen ganando años, Rusia empieza a perder lentamente años de vida potencial para recuperarse en los primeros años de la década de 1980. En 1993 se produce un descenso con la perdida de nada menos que 6 años y no recupera la cifra de 70 años hasta 2011. Finalmente, en 2021-22 Rusia perdió 3 años, España 1,5, Francia 0,5. Antes los españoles ya vivían casi 1 año más que los franceses. Entonces se igualaron.

Las curvas de esperanza de vida reflejan los más importantes cataclismos. En Rusia, la hambruna de los primeros años de la década de 1930, las guerras, en los tres países la pandemia. Que Rusia la haya resistido peor que Francia y España puede tener que ver con la política de vacunación: allí se usaron las propias no tan bien validadas. La mayor mortalidad en España que en Francia merece un análisis. Pero vayamos al objeto de esta reflexión: se confirma que, tras la caída del régimen comunista, se produjo un notable descenso en las expectativas de vida.

Veamos ahora lo que ocurrió con la mortalidad infantil. Comenzamos en 1960, cuando hay datos fiables de Rusia. Entonces España estaba peor que Rusia, 5,7% frente a 4,9%. En los próximos 30 años España logra recortar espectacularmente la mortalidad infantil hasta situarse como Francia en el 1%. Rusia también mejora y alcanza un mínimo entonces de 2,2%. Y mientras España y Francia siguen progresando, Rusia se estabiliza en los primeros años de la década de 1990. A partir de 1995 acelera el descenso para igualarse con Francia en 2023: 0,45% y 0,43%. España con 0,31% tiene una de las mejores mortalidades infantiles del mundo.

La teoría nos dice que la mortalidad infantil tiene dos componentes, uno hasta las 4 semanas que depende mucho de los servicios sanitarios, otra, desde entonces hasta el año donde las condiciones de vida son determinantes: un niño bien nutrido, en una buena vivienda resiste mejor las agresiones del medio. Desde luego, las vacunaciones son principales. Pues en Rusia, la mortalidad neonatal en los primeros años de 1990 no varió, al igual que la infantil. Desde entonces desciende de manera que en 2023 su cifra es como la española, 0,2% y mejor que la francesa, 0,3%. Obsérvese que la mayor parte de la mortalidad infantil, sobre todo en España, ocurre el primer mes, casi siempre debido a causas de difícil prevención.

Si nos fiamos de estos datos, podemos decir que la crisis en Rusia de 1990 apenas afectó a la mortalidad infantil, probablemente porque los servicios sanitarios no se vieron afectados, las vacunaciones se mantuvieron y no hubo un déficit calórico y de vivienda: resistió lo básico. Pero sí hubo un incremento de la mortalidad. Hay tres causas que aumentaron: la cardiovascular, que además es con mucho la más frecuente, las lesiones no intencionales, que es la tercera (la segunda es el cáncer) y los intencionadas que es nada menos que la cuarta. Un perfil de mortalidad muy diferente al nuestro y creo que bastante elocuente.