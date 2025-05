Diálogo, negociación y acuerdos por la educación asturiana

En los últimos días, he visto multiplicada en las redes sociales una fotografía antigua en la que aparezco con mis compañeros y compañeras del CP Montevil, de Gijón, vestida con una camiseta verde en defensa de la escuela pública y un cartel en la mano que revindica la jornada lectiva de 23 horas para maestros y maestras. Al contemplarla, siento el orgullo de haber sido la consejera de Educación que firmó el acuerdo que nos ha permitido conseguir esta histórica reivindicación, que se aplicará a partir del curso 2026/2027.

Cuento esta anécdota porque ahora ocupo un cargo público transitorio, pero lo que soy realmente, lo que he sido y seré toda mi vida, es una docente. Y porque mis años a pie de aula me confieren -lo digo con humildad- una experiencia y un conocimiento de los centros, de sus necesidades y de los sentimientos del colectivo. Por eso creo que es necesario explicar bien las últimas decisiones que hemos adoptado.

Teníamos que extender el servicio de comedor a los meses de septiembre y junio. Las familias llevaban 30 años reivindicando que el centenar de comedores escolares dependientes de la consejería funcionaran del primer al último día de clase y en los claustros sabíamos que era una auténtica necesidad.

Entendíamos, y entendemos, que esta decisión supone un avance social. Es un servicio de conciliación, una atención importante para el alumnado con menores ingresos y un esfuerzo por promover la alimentación saludable, todo a la vez y en beneficio de las familias. Es una medida que refuerza la educación pública y que todas las organizaciones especializadas en infancia nos exigen desde hace tiempo.

Llevarla a cabo implica una serie de consecuencias organizativas. Para cuadrar las comidas, el transporte escolar y el horario, era imprescindible eliminar la opción de reducir la jornada del alumnado. No podíamos generar agravios comparativos entre los colegios con comedor de la consejería y el resto. No podíamos establecer una hora más lectiva solo a una parte.

Siento realmente el malestar que ha causado. Pero no podemos generar centros de dos velocidades, con diferente carga lectiva. En todo caso, la jornada laboral del profesorado no se toca. Continúa siendo la misma.

Vuelvo a verme con la camiseta verde, porque esta decisión mejora la educación pública. Como lo hará la reducción de la jornada lectiva de 25 a 23 horas semanales, a partir de septiembre de 2026. Insisto en esta idea porque existe un acuerdo firmado y tramitado, con presupuesto y calendario. Va dentro de un paquete de medidas que suma casi 30 millones e implicará la contratación de casi 500 compañeros y compañeras. Además, incluye medidas de desburocratización o la sustitución del programa de gestión SAUCE. Quienes somos docentes sabemos lo necesario que es renovarlo.

¿A qué viene este repaso? Simplemente, se trata de recordar algunas de las mejoras dialogadas y acordadas esta legislatura. La reducción de la jornada fue el segundo acuerdo relevante en dos años. El primero fue el de los asuntos propios retribuidos. Cuatro por curso. Tres en periodo lectivo y otro durante el calendario no lectivo. Es un permiso que se está disfrutando desde enero de 2024.

En este tiempo hemos hecho más cosas. Se ha iniciado la firma digital para el personal interino. Estamos aplicando la progresiva reducción a 23 de la ratio máxima de alumnado por aula. Y hemos rebajado, de manera específica, la ratio de la escuela rural. Hemos reforzado la plantilla de orientadores, auxiliares educadores y especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Nuestras estadísticas son públicas.

Esta legislatura hemos incrementado las Aulas Abiertas e implantado la primera estrategia de atención al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA) de España. Somos la primera comunidad en extender a todos los centros públicos y concertados un programa de prevención del acoso escolar de éxito denominado TEI.

La consejería tiene una agenda para todos y todas, que también está al servicio de las familias y que no deja de atender las necesidades educativas y sociales que la escuela pública debe satisfacer. Ahí están Les Escuelines /As Escolías, la primera red pública, autonómica y gratuita de 0 a 3 de España, con lo que significa para el aprendizaje temprano, la equidad y la igualdad.

¿Es un mal balance? Con sinceridad, no lo creo. ¿Es un balance mejorable? Sin duda, en eso estamos. Para ese objetivo, hemos convocado mañana mismo una ronda de reuniones con los sindicatos integrantes de la junta de personal docente. Para dialogar sobre sus reivindicaciones, negociar y buscar acuerdos. Estoy convencida de que podremos llegar a puntos de encuentro que faciliten un razonable final de curso para toda la comunidad educativa: para el alumnado -siempre en el centro-, para el profesorado y para las familias. Pienso que no me equivoco si afirmo que eso es lo que nos demanda la sociedad.

Como consejera, tengo que trabajar por el interés general. Puedo equivocarme, como cualquiera, pero también creo razonable que se reconozcan los importantes avances alcanzados esta legislatura. Si estoy convencida de las posibilidades de entendimiento es porque todas y todos, incluida esta consejera, vestimos la misma camiseta. La defensa de la mejor educación pública posible.