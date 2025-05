Fotografío lo que me sorprende, lo que me emociona

Pedro Velasco es profesor de Técnica Fotográfica de la Escuela de Arte de Oviedo

Se concede el premio "Princesa de Asturias de las Artes a Graciela Iturbide, entre otras razones, por "una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística".

Con la fotografía surge el interés por capturar nuestro patrimonio más cercano. Existen numerosos ejemplos de fotografías que documentan una ciudad, sus monumentos, sus calles, etc. Pero un paso más allá, encontramos un tipo de fotografía sobre nuestro entorno más cotidiano, la que explora todos los lugares de la vida, incluso los más populares. Unas veces se interesa en las gentes, en sus movimientos. Otras por las líneas, las formas... Y muchas veces, se interesa en el género humano, que constituye el centro de la imagen y de las preocupaciones de su creador, y quizás se sobreentiende, que cree en el valor de la humanidad y sus cualidades.

Graciela Iturbide expone su trabajo por series, como la que realiza sobre "Los Seris" (1979), que bien podría encajar en este tipo de fotografía "documental". La autora busca la complicidad de sus "personajes" para una puesta en escena sin alteraciones, quiere que se comporten tal y como son, acercándose a ellos para pasar desapercibida.

Trabaja con sales de plata, con las expectativas puestas en el revelado de sus negativos, que luego escudriña revisitando lo ya visitado y sorprendiéndose de lo que allí encuentra. Su profesor Manuel Álvarez Bravo le enseñó a ser paciente, a esperar. En palabras suyas, algunas de sus series surgen una vez que revisa sus contactos y advierte que, quizás sin pretenderlo, su mirada se fija insistentemente en determinados motivos, afirmación que parece confirmarse en su publicación "Pájaros" (2002).

Gran parte del discurso sobre la fotografía, sobre todo en sus inicios, versa sobre la idea de semejanza. Durante el siglo XX se insistirá más sobre la idea de transformación de lo real a través de la fotografía. Idea que tendrá diferentes puntos de vista: textos de teoría de la imagen que se inspiran en la psicología de la percepción; luego estudios de carácter estrictamente ideológico; por último, en los usos antropológicos de la fotografía. La serie de Graciela Iturbide que hemos mencionado, la de "Los Seris", abrazaría estos últimos, aunque con un importante matiz, la extremada sensibilidad y respeto con el que la autora aborda el tema, otorgándoles a las imágenes su sello, su firma. En todos estos casos se tratará de textos que se sublevan contra el discurso de la mímesis y la transparencia, y subrayan que la foto está eminentemente codificada (desde todos los puntos de vista: técnico, cultural, sociológico, estético...).

La fotografía no es exactamente un espejo de lo real y Graciela Iturbide lo sabe, por elección suya sustituye el color por tonos de gris, "veo la realidad en blanco y negro", pero, ante todo, ofrece al mundo una imagen que está determinada a la vez por el ángulo de visión escogido, por su distancia al objeto y por su encuadre por un lado, y por otro, la reducción de la tridimensionalidad del espacio a la bidimensionalidad de las reproducciones fotográficas. Aísla un punto específico del espacio-tiempo que es meramente visual (en la mayoría de los casos) con exclusión de cualquier otra sensación, olfativa o táctil. Ella fotografía "lo que me sorprende, lo que me encuentro, lo que me emociona", se toma su tiempo.

"Se olvida uno que la imagen latente misma que supieron revelar y desarrollar esas imágenes no tiene nada de dato natural: porque los principios que presiden la construcción de una cámara fotográfica y ante todo la cámara oscura están ligados a una noción convencional del espacio y la objetividad, que fue elaborada con anterioridad a la invención de la fotografía (...). El propio objetivo, cuyas aberraciones han sido cuidadosamente corregidas, y reparados sus errores, ese objetivo no lo es tanto como parece" (Hubert Damish, "Cinq notes pour une phénoménologie de l’image photographique").

Y es que Graciela Iturbide se enfrenta al mundo solo con su cámara, sin flash y sin ningún otro tipo de soporte técnico, con lo mínimo. Pero la caja negra fotográfica no es un ente neutro, es un instrumento con efectos deliberados, que al igual que la lengua, es un asunto de convención e instrumento de análisis e interpretación de lo real. Allan Secula nos cuenta la experiencia de una antropóloga al mostrar una fotografía a una aborigen en la que aparecía el hijo de ésta. Ella fue incapaz de reconocer a su hijo hasta que el antropólogo le llamo la atención sobre los detalles. Fue entonces cuando entendió que la fotografía era un mensaje y que "sustituía" a su hijo. Es decir, que la fotografía solo era o es entendida dentro de la codificación cultural, en nuestro caso, occidental.

La foto va entonces hacia el mensaje en sí mismo, sobre todo en el plano artístico, donde se va a convertir en reveladora de la verdad interior. "Precisamente en el mismo artificio la foto se volverá verdadera y alcanzará su propia realidad interna. La ficción alcanza, incluso supera, la realidad" (Philipe Dubois, "El acto fotográfico").

La fotografía de Graciela Iturbide emana fuerza desde una concepción delicada, la suya propia. Se trata de un trabajo personal más que artístico, si es que ambas cosas no son lo mismo.

(Aprovecho esta oportunidad para, en nombre de la Escuela de Arte de Oviedo, que él tuvo la gentileza de visitar, lamentar la pérdida de Sebastião Salgado, premio "Príncipe de Asturias en 1998".