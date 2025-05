Putin quiere más rusos

Rusia es el país más grande del mundo pero le falta población, según Vladimir Putin. La nación tiene inmensos espacios que no son fáciles de habitar, pero eso no disuade a su tirano, que mantiene una doble política de ampliación de territorio invadiendo Ucrania "para desnazificarlo" (sic) y de estímulo natalista para rusificar Rusia con más rusos.

Hay 144 millones de rusos, no es que falten muchos, pero las rusas no llegan a hijo y medio por cabeza, y el presidente perpetuo ambiciona más. A saber qué uso quiere darles. A algunos de los más jóvenes los están mandando a matar y a morir a Ucrania.

En favor de una mayor natalidad Putin va a censurar series de televisión como "Sexo en Nueva York", "Juego de tronos" y "House of cards" y las películas de Harry Potter que, por lo que sea, le parecen anticonceptivas. ¿Es así por su criterio o por el gusto de los rusos? ¡Ah! El alma rusa es un misterio y el cuerpo ruso ya vemos que también. La ideología es natalista, pero lo de las series quizá dependa de la manera de conectar ideas de Putin, y eso es muy personal... Siempre recuerdo y cito al clerigote franquista que relacionaba las colas de caballo de las chicas con la masturbación de los adolescentes. Vladimir Putin ha encontrado una relación entre la cama del dormitorio y la plataforma de televisión, y considera que "Sexo en Nueva York" no estimula el sexo en Moscú ni en San Petersburgo ni en Novosibirsk ni en Ekaterimburgo.

Parecería que una serie que lleva la palabra sexo en el título puede acabar desembocando en un natalicio, aunque sea como daño colateral, pero no. La natalidad y el sexo andan muy disociados. A pesar de que el 99,999% del tiempo de la especie no había uno sin el otro y el 99,9999% no había otro sin el uno (los porcentajes son aproximados), ahora se tiene sexo sin hijos e hijos sin sexo.

Putin ha encontrado la relación entre series y nacimientos, pero no da una explicación científica. Parece una asociación personal, como lo fue obsequiar a las madres de los militares muertos en Ucrania con máquinas picadoras de carne. Cada uno en su cabeza.