El apagón castiga a Sánchez y a los consumidores

Se cumple un mes del apagón que paralizó España durante 12 horas y si el presidente del Gobierno compareciera como lo hizo aquel día casi a las nueve de la noche no lograría dar muchas más explicaciones de las que dio. La única novedad en estos treinta días es que el "incidente" empezó en Sevilla, Granada y Badajoz. Se sabe que hubo oscilaciones en la red, aquel día y los anteriores, pero no nadie ha conseguido explicar por qué no se produjo un fallo en cascada sino un colapso general de la red en la península ibérica. Y ya se sabe que cuando la porquería se estanca, en el lodazal crecen las bacterias. El apagón sin explicaciones ha desgastado la imagen y las expectativas electorales de Sánchez como ningún otro de los muchos sobresaltos que ha gestionado y ha permitido al PP volver a presentarse como alternativa de buena gestión pasando página de la dana valenciana. El apagón sin explicaciones ha desatado un debate sobre el modelo energético del Gobierno al penalizar el uso intensivo de las renovables. Y ha avivado la tensión con las grandes eléctricas a cuenta del tan anunciado como imposible cierre de las centrales nucleares.

Todo esto no dejaría de ser una simple pelea entre la tecnoestructura del Estado si no tuviera una consecuencia nefasta para los ciudadanos: el recibo de la luz ha subido una media de 5,5 euros desde el apagón. Y no lo ha hecho porque se vaya a invertir en mejoras de la red de distribución para evitar otro. Lo ha hecho por esa guerra soterrada en el sector energético. Red Eléctrica ha reducido el peso de las renovables en la generación para evitar oscilaciones como las de hace un mes, pero no lo ha compensado con más demanda a las nucleares porque el Gobierno las quiere cerrar sino con más utilización del ciclo combinado, más caro y más contaminante. Todo por no aclarar lo que ocurrió.