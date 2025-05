Distintos grados de cinismo

Dijo Trump que acabaría la guerra de Ucrania en 24 horas y ahora dice que Putin se ha vuelto loco. Los rusos comprenden que el hombre sufre sobrecarga emocional, pero no creen que el motivo sea que no puede soportar ya más muertos civiles sino que le desespera Ucrania. Cinismo criminal en estado puro.

Al mismo tiempo que el ejército israelí bombardea hospitales de un modo tan atroz que no se encuentran adjetivos, asesina familias enteras, mata niños y se nos presenta con una evidencia empírica lo que es la maldad, el horror y la crueldad extrema al contemplar la cabecita de esa niña inocente intentando huir de las llamas, dice Netanyahu que su ejército es el más moral del mundo. Cinismo criminal en estado puro. Y sí, Hamas es una organización terrorista y su ataque, un acto bestial insoportable.

Anuncia Sánchez que España destinará ya este año el 2% del PIB en Seguridad y Defensa, pero no explica de dónde lo sacará porque no hay presupuestos. Añade que los gastos sociales no se verán mermados, aunque ya lo están siendo. Por ejemplo, la Ley ELA, como todos ustedes saben, sigue sin aplicarse pues, al no haberse aprobado las cuentas, no hay modo de financiarla. Resulta un misterio, pues, por qué el aumento del gasto en Defensa, que no se aprobó en el Parlamento, será sí o sí pero la ley que ayudaría a vivir a tantos enfermos que aún no quieren morir, que se aprobó, no. Y eso ocurrirá por la pura voluntad del ejecutivo. Que además regalará 100 euros por niño y gafa. Cinismo político en estado puro.

Pillan a una tal Leyre, de la que ya habló Aldama, profeta de lo sórdido, maniobrando para desacreditar o algo más –"con una cosa que te diga, ya está muerto"– al jefe de la UCO, y dice la buena señora que es periodista y estaba haciendo un trabajo de investigación por encargo de nadie. Cinismo mafioso en estado puro.

Y por último por hoy, dice el aforado Gallardo que el desaforador que desaforare buen desaforador será, si eso ya para más adelante, que, mientras, ni convocando elecciones, me desaforan a mí. Cinismo cutre en estado puro.