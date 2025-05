Treinta años del mejor presidente de Asturias

Ayer se cumplían 30 años de la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas de Asturias de 1995. Se cumplían, por tanto, 30 años de la victoria del que es el mejor presidente de nuestra historia democrática, Sergio Marqués.

Nunca nadie lo tuvo más difícil para dirigir el Gobierno del Principado de Asturias, y nunca nadie logró tanto.

Aquel 28 de mayo de 1995 cambiaría para siempre la historia de Asturias, sentando un precedente de buen hacer y de buena gestión que ningún Gobierno posterior ha conseguido alcanzar.

Como todo en la vida, y la política no es una excepción, cuando pasa un tiempo prudencial es cuando realmente se puede hacer una valoración lo más objetiva posible. Y pasado todo este tiempo, el Gobierno de Marqués dejó una impronta en la historia democrática de Asturias que me atrevo a calificar de ejemplar.

Marqués poseía un fortísimo compromiso con la honradez y el servicio público y ese carácter fue el que guio en todo momento la actitud y la acción de los miembros de su gobierno. Ese talante y esa actitud fueron con los que cinceló una administración que vivía la primera alternancia política de la historia y a la que puso desde el primer momento a trabajar por los intereses de Asturias, y de ningún otro interés más.

Marqués sabía bien que la administración del Principado era, ya por aquel entonces, una enorme estructura difícil de pilotar y lenta a la hora de virar el rumbo, pero eso no le hizo encogerse de hombros y dejarse llevar a la deriva. Ejecutó una serie de reformas para el redimensionamiento de la Administración y consiguió convertirla en la más eficiente de la historia de Asturias. Algunos frutos de este gobierno los disfrutamos todavía hoy: la Autovía Minera, el proyecto de la autovía AS-II que une Oviedo y Gijón, parte del corredor del Nalón, el funicular de Bulnes, la reserva de suelo para el polígono de Bobes o más de 6.000 viviendas protegidas construidas y proyectadas en ese periodo.

Con la maquinaria engrasada y el rumbo fijado, el Gobierno de Marqués emprendió una tarea que sabía que sería extremadamente dura, quizás no tanto como finalmente las tribulaciones del día a día demostraron, pero todo se hizo, desde el Gobierno, con brillantez y exquisito respeto institucional: Marqués fue el presidente que mejor encarnó la fidelidad a las instituciones, la honradez y la buena gestión por encima de planteamientos partidistas y prueba de ello eran las excelentes relaciones de permanente colaboración con todos los ayuntamientos asturianos sin importar el signo político de quien los gobernase.

No puedo más que mostrar la mayor de mis admiraciones por la figura de Marqués y su legado. Lo manifiesto como asturiano, pero también como presidente del Partido Popular de Asturias. Espero que estas palabras sirvan para que, en la futura revisión de la historia, en el análisis sobre la herencia política del presidente Marqués, no quepa ninguna duda que esta nueva generación de políticos populares de los que yo formo parte, consideramos a Sergio Marqués un referente: un ejemplo del buen hacer y de la mejor política.

Ayer se cumplieron 30 años de la victoria electoral de Sergio Marqués, yo tenía en aquel entonces siete años y nada me hacía imaginar cuánto me iba a marcar su figura y su legado y cómo, años después, yo mismo me comprometería a defender los mismos valores liberales y asturianistas del mejor presidente de la historia de Asturias.