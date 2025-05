Legislando para el desastre

César Alonso Guzmán es agente del Medio Natural del Principado

En el desastre de Degaña hay que confiar en la Justicia, pues nada va a salir de la Administración Autonómica. La ya famosa comisión, de la cual hasta se quería desmarcar IU, no arrojará, en ningún caso, determinaciones vinculantes. Quede esta apartada y veamos de dónde proviene la actitud negligente de los aparatos gubernativos y administrativos.

Uno de los principales objetivos de los gobiernos de Barbón era rebajar la burocracia, a lo cual, dicho así, nadie puede oponerse. Ahora, si repasamos métodos y resultados, observamos que para al ciudadano de a pie poco o nada cambió y, sin embargo, a partir del 2021 se legisló para eliminar el control en actividades que lo requerirían . Para esta "eliminación de burocracia" se han utilizado tres fórmulas, a saber: la manga ancha en la modificación de proyecto de gran envergadura o la eliminación de estudios básicos; la declaración responsable de los actuantes (que aseguran que se van a ajustar a las normas); y traspasar responsabilidades a los ayuntamientos.

Con legislación varia derogada o modificada, responsabilidades delegadas y la confianza en que todo el mundo va a cumplir con normas menguadas, el ambiente creado entre gran parte del funcionariado fue, desde luego, abono para la desidia. Este es uno de los puntales que afianzó a quien ya tenía cierta predisposición a decirse "no es cosa mía". Y, siguiendo con lo acaecido en Zarréu, tenemos varios "no es cosa mía", pese a la denuncia de un vecino, de una empresa y la meticulosa información remitida por un Agente del Medio Natural. ¿Qué ocurrió con esas denuncias, con esa documentación? Pues, miren, en 2023 se publicó un Acuerdo en el BOPA por el que debería asegurarse la confidencialidad y protección de cualquier denunciante, tanto ante casos de corrupción en la propia Administración como ante cualquier infracción. La denuncia (o denuncias) realizadas por la empresa les fueron enviadas a los denunciados, según hemos leído en este periódico; a la del vecino tampoco se le hizo ni caso (y a saber qué han hecho después de la explosión); la documentación del Agente, que, hasta el momento en que se entró después de la desgracia, era la única emitida por un agente de la autoridad y con la consideración de policía judicial, no se ha visto afectada por ese actual "no es cosa mía" porque eso ya sucedía antes. La capacidad para cribar, retorcer y arrumbar un acta o una denuncia de un Agente del Medio Natural es asombrosa, aunque muy de vez en cuando esto puede traer consecuencias serias. ¿Qué recorrido siguieron las actas del Agente, con los testimonios de empleados y del director de la empresa que estaba extrayendo carbón? Ah, casi se me olvida contarles que a este Agente le han expedientado varias veces por, en definitiva, meterse en lo que "no eran cosas suyas". Eso no es extraordinario en modo alguno.

Los gobiernos de Barbón son gobiernos gremiales, los cuales solo son representativos de su propia actividad; no lo son de todos los ciudadanos. Los gremios deben tener representación y ser escuchados, pero no pueden gobernar. El Estado, en ninguna de sus formas, es una empresa. Los modos de Trump son proverbiales, pero su política ya se aplicaba antes de su llegada a la política.

Así se preparó la tragedia de Zarréu, bordeando el cumplimiento de las normas; con el sonsonete de "esto no es cosa nuestra"; y también con una frase muy manida desde los pequeños cargos a los más altos: "Que denuncien al juzgado". Esto lo vimos muy bien tras la explosión, cuando el Gobierno dijo que colaboraría con la Justicia. Estaría bueno que no. Si han expedientado y sancionado a Agentes, por no buscar en otros sitios, con cuestiones nimias y tan absurdas que hasta en alguna ocasión ni se han admitido, imagínense qué se debería hacer con los que manejaron una información que acabó segando la vida a seis personas e hiriendo a cinco (sumamos 2022)

Sería de agradecer, si no estuviera tan degradada la política, la aplicación del art. 155 de la Constitución y que nos plantaran un Piolín y un Silvestre en el Musel, pese al riesgo de acabar el lindo gatito en un cepo-lazo de los sembrados en los montes asturianos. Sería un dolor que tan insigne personaje acabara sacrificado de un lanzazo, por decir algo.

Tomada, espero, esta pretendida humorada como lo que es, lo cierto es que la Justicia tiene un arduo trabajo que va mucho más allá de la responsabilidad de la Consejera, la cual que es un desconchón en un edificio con aluminosis.

He intentado trasladarles algunos pormenores del funcionamiento administrativo que ustedes, sin duda, barruntaban. Y, en síntesis, nos llevan a una conclusión innegable: tenemos gobernando y dirigiendo a gente que, salvo contadas excepciones, no es de fiar.