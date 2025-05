El aniversario del SAMU

Hace unos días, volvía a casa conduciendo de noche con orbayu y frío. Bajaba el Huerna y no había nada de tráfico en ningún sentido y me pregunté: "¿Y si tengo un accidente en este momento …?". Me sonreí y me dije: "No pasa nada, con que haya alguien que me vea y llamé al SAMU a través del 112, no hay problema. Mis compañeros de la Central de Coordinación del SAMU cogerán la llamada la procesarán y según sea el caso activarán el mejor recurso y si es muy gordo irá la UME VII con base en Mieres me rescatarán ellos solos o con los Bomberos y Guardia Civil, me atenderán in situ, me estabilizaran y me trasladaran lo mejor posible al centro útil. Irán sentados a mi lado en el traslado preocupándose por cada cambio de mis constantes, por prealertar al centro donde vamos y por hablar conmigo y confortarme durante el traslado". En ese momento me dije que no tenía nada que temer y que podía seguir bajando el Huerna tranquilo porque había un montón de profesionales vigilando y esperando por si me pasaba algo a mi o a cualquier persona del Principado.

Mañana, domingo 1 de junio de 2025, El SAMU-SESPA celebra su cumpleaños. Cumple 25 años atendiendo las emergencias de la población asturiana.

El 1 de junio de 2000, el doctor Antonio Álvarez García convenció a las autoridades del Insalud en aquel momento anterior a las trasferencias sanitarias, que la atención a las Emergencias en Asturias debía mejorar, modernizarse y profesionalizarse. Tenía que pasar de un sistema embrionario de Central de Coordinación del 1006 y con dos uvis móviles en Oviedo y Gijón, que en su momento fueron pioneras en España y que estaban atendidas de forma primorosa por personal médico y de enfermería del viejo HUCA y de Cabueñes a un Sistema Integral de Emergencias con vocación de atender a toda la población asturiana de manera más equitativa, profesional y eficiente.

El autor de este texto, tuve el honor de ser el médico que inauguró la Unidad Móvil de Emergencias de Gijón (UME 5) el día del arranque. Para mí fue un sueño hecho realidad. Cuando yo siendo un Médico Residente veía a mis adjuntos del HUCA subirse a la uvi móvil para tender las patologías urgentes más graves, en el sitio donde se producían y ayudar los pacientes el momento más difícil, me moría de envidia de su capacidad y valentía y soñaba con algún día poder llegar a ser capaz de hacer ese trabajo. Cuando terminé la especialidad, me fui a Galicia y participe en el nacimiento del 061 de Galicia y mejoré mis habilidades y capacidades y adquirí experiencia para cuando abrió el SAMU 061 Insalud Asturias en junio de 2000 poder estar en ese arranque y ayudar a cuidar a la población de Asturias, a mi familia, a mis amigos.

Allí estuve 13 años y luego me fui al Servicio de Urgencias del HUCA para seguir atendiendo las Urgencias de nuestra población. He visto como ese sistema de Emergencias pasaba al Principado y se convertía en el SAMU-SESPA, se desarrollaba, crecía, se sofisticaba, aumentaba su dotación en medios y capacidades. Avanzaba su tecnología, su formación y cobertura. Fichaba a nuevos profesionales Operadores, Médicos, Enfermeras y Técnicos de Emergencias cada vez más motivados, más formados y mejores profesionales. En este camino El SAMU tuvo un socio imprescindible, la Empresa de Ambulancias Transinsa que no solo aportó vehículos y equipos de última generación y personal Técnico, sino innovación y apoyo a la formación de los profesionales de Emergencias.

Hace unos días, hicimos una espicha para celebrar ese 25 cumple. Me encontré a viejos compañeros del inicio y a jóvenes entusiastas recién llegados. Me encontré a los que me enseñaron y a los que enseñe yo. Me encontré a jubilados y a compañeros que trabajan en otros centros y hospitales, a compañeros que ya no hacen asistencia y ahora se dedican a otras cosas, a antiguos y nuevos directivos pero todos ellos se sienten parte del SAMU y muestran su orgullo por ello. Y yo me sentí un privilegiado de ser parte de ese grupo

El SAMU es un Servicio muy especial, trabaja 24 horas al día 365 días al año, en condiciones muy difíciles, siempre fuera de casa, siempre donde se produce la emergencia, en el domicilio, en el trabajo o en la montaña. Dando asistencia, consejos y pautas de actuación a pacientes y profesionales por teléfono. Bajo el sol o el granizo. En tiroteos o fiestas. En accidentes o actos violentos. Trasladando pacientes críticos entre hospitales asturianos o trayendo a Asturias accidentados o enfermos críticos que están fuera. Asiste partos y defunciones. Es una pieza clave en el manejo de epidemias y problemas de Salud Pública. Y los profesionales que se decidan a este trabajo: Administrativos, operadores, directivos, médicos, enfermeras y técnicos de emergencias son muy vocaciones, entregados a su trabajo y deseosos de poder ayudar y desplegar su talento, vocación y formación en asistir a las urgencias y emergencias del Principado.

El SAMU tiene muchos retos por delante, muchas oportunidades de crecer y mejorar y seguro que también errores que corregir y aspectos que cambiar. Pero la población de Asturias tenemos que saber que todos los días y a todas horas hay un grupo de profesionales vocacionales del SAMU-SESPA bien formados y preparados para atender cualquier emergencia en cualquier punto de la geografía del Principado.

Feliz cumpleaños, SAMU. Y que cumplas muchos más.