Las otras historias de ultramar

Rechacé sentarme en el sofá de una ruinosa pero aparente casa enfrente de la catedral de La Habana por las enormes cucarachas que recorrían su tapicería. Y lo mismo hice con un zumo de color sospechoso que me ofrecía con amabilidad el matrimonio de asturianos de segunda o tercera generación que allí residían. Ambos gestos los traté de hacer con discreción, pero algo debieron de notar cuando la anciana me soltó: "no piense que hemos vivido siempre en estas condiciones". Situación parecida me sucedió al salir de una iglesia en Mayagüez, donde otra mujer me agradeció la limosna, sobre todo por haber ocultado el billete en la palma de mi mano antes de estrecharla con la de ella: "gracias por su delicadeza", me dijo mirándome a los ojos.

Hubo tiempos en que quienes emigraron desde esta orilla encontraron en las del otro lado del océano cierto bienestar y progreso. No fueron demasiados los que triunfaron a lo grande, pero sí razonablemente algunos a los que les bendijo la providencia, la suerte y las ganas de salir adelante. O todo a la vez. Las huellas arquitectónicas del pasado hispánico en esas tierras revelan un esplendor en buena medida perdido tras el final de la soberanía española. En algunos lugares resulta bien visible ese declive, a partir del colosal patrimonio virreinal costeado precisamente por unos recursos extraídos de aquellos cerros. Como escuché en México, "quien quiera ver dónde acabó el oro saqueado por los españoles, que mire alrededor de las plazas de las grandes urbes que fundaron acá". O, como me manifestó con gracia un taxista limeño, "desde que ustedes se fueron, ya no pintamos nada" (aunque he de reconocer que me lo comentó incluyendo una grosería o lisura, como lo llaman allí).

Los asturianos que disfrutaron de ese formidable apogeo nada tienen que ver con aquellos que unieron sus biografías a la deriva posterior de los pueblos de acogida. Los que no retornaron han ido experimentando en proporción nada desdeñable una acusada decadencia que se ha ido prolongando de generación en generación. La impactante hechura de algunos de los imponentes inmuebles que hemos levantado los naturales del Principado en el nuevo continente es de los que quita el hipo. Pero fueron consecuencia de coyunturas socioeconómicas muy diferentes a las actuales. Por eso deslumbra el pundonor y amor incondicional a Asturias de los que reman a diario en defensa de esa costosísima herencia material e inmaterial.

Mientras no volvamos a emigrar para contribuir a esas iniciativas en destino, algo que nunca cabe descartar, hemos de ser conscientes del inconmensurable capital que aún atesoramos en aquellos lejanos países a los que en su día marcharon nuestros antepasados. Y valorar lo mucho que significan no solo en términos de pertenencia, sino de homenaje permanente a un fenómeno migratorio que tanto nos ha marcado como sociedad, pese a que lo hayamos olvidado y ahora el refalfio nos haga mirar por encima del hombro a los que vienen de donde fueron los nuestros cuando aquí apenas había hierba para comer.

No parece de recibo dejar solos a esos últimos de Filipinas que conservan con celo esa entrañable memoria colectiva, haciendo lo que no está escrito para no desaparecer. Servir fabadas en el restaurante del centro asturiano de Buenos Aires mientras una pareja baila un tango entre las mesas puede contribuir a esa supervivencia, o alquilar su espectacular sala Alejandro Casona mientras permita los ensayos del grupo de gaitas. Pero es necesario repensar más fórmulas para asegurar su futuro.

Una puede pasar porque la Universidad acoja a descendientes de esa asturianía desperdigada por el mundo, para compensar aquellas matrículas perdidas por el espejismo madrileño o la competencia de la educación virtual. O que la mano de obra que precisemos la reclutemos con preferencia en esas comunidades asturianas del exterior, a través de los procedimientos o protocolos que correspondan.

Lo que no podemos permitirnos es dejar morir ese profundo sentimiento que en la distancia se ahonda, y que siempre ha configurado extraordinariamente nuestra identidad. Sería imperdonable que algo así sucediera, en tiempos de inflación de propuestas asturianistas y de otras ocurrencias planteadas para recuperar la autoestima regional.