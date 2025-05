Leire Díez encarna al PSOE actual

La vía de agua que Leire Díez Castro ha abierto en el PSOE solo demuestra que es una pésima fontanera. En la facilona comparación con el Watergate, conviene efectuar dos precisiones. Los fontaneros o plumbers no eran altos cargos Republicanos "a sueldo del partido", la excusa burocrática del socialismo desangrado. Y sobre todo, Nixon no fue forzado a dimitir por la intrusión en una sede Demócrata, sino por haberla encubierto según insiste el Gobierno español desde la publicación de una escena de "El padrino" autentificada por sus protagonistas. Por si no hubiera suficientes fakes en circulación, Macron y Sánchez califican de invención a cualquier noticia poco favorecedora, con lo cual desfiguran la frontera entre realidad y ficción.

Los socialistas falsamente escandalizados no deberían amenazar con estupendas querellas nixonianas, a quienes resalten sus evidentes vínculos con una militante que equipara la UCO de la Guardia Civil con la camorra napolitana. Desde el primer momento, debieron anunciar acciones contra Leire Díez por impostora, salvo que hayan perdido los reflejos o que estén tan maniatados como frente a Ábalos, Koldo y Aldama. Es decir, salvo que la estupenda actriz que se expresa con mayor determinación que cualquier ministro actuara en representación del PSOE, una hipótesis difícil de contestar por un espectador neutro de la escena presidida por un supuesto mafioso. La inhibición convierte al Gobierno en cómplice aunque haya suplantación.

Como mínimo, el film "Las extrañas amistades de la fontanera" está basado en hechos reales. Leire Díez encarna la desesperación del PSOE actual con una convicción que aleja cualquier pretensión de impostura. La reacción de la militancia demuestra que hasta los socialistas bregados otorgan crédito a la interpretación de su compañera de partido. En cambio, Nixon/Sánchez/Macron se aferran a la máxima de Lenny Bruce tras ser sorprendido en flagrante adulterio. "¡Niégalo!, ¡niégalo!, ¡niégalo!" Y así sucesivamente.