Una llauna de caracoles para despedir mayo

Cada cual tiene sus rarezas, en mayo pienso en los caracoles que, además de pausados, no tienen gran recorrido dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Pienso en ellos como un placer lento aunque no individual, por mucho que no sea ampliamente compartido en función de las circunstancias y la latitud. Los caracoles por regla general gustan en Cataluña, Aragón y en el Levante, y en algunos otros lugares también se comen aunque algo emponzoñados por salsas de tomate y variedad de picantes como en Cantabria, La Rioja o Andalucía. En esos casos prefiero pasar de ellos.

El caracol común de jardín (helix aspersa) de tamaño medio es el que se usa para la llauna (lata), la especialidad leridana que se cocina, con una bandeja específica con asas que lleva ese nombre, durante media hora preferentemente a las brasas o a temperatura alta en el horno. No tiene demasiada dificultad: la lata se cubre con sal, los caracoles se colocan boca arriba bien separados, se chorrean con aceite y espolvorean de pimienta y algo más de sal (fina), un poco de coñac (opcional) y cinco minutos antes de sacarlos se añaden unas ramas de tomillo. Hay quienes optan por una picada de ajo y perejil. Otros los comen con alioli, allá ellos. Pero ni el ajo ni el perejil desentonan en los caracoles, de hecho es lo que los acompaña en la variante francesa más popular (borgoñona) junto con la mantequilla.

Pero estaríamos también hablando de otra variedad, el helix pomatia o caracol de viña.

L’Aplec del Caragol suele atraer por estas fechas, cada año, a miles de personas a Lérida durante tres días. Las caracoladas para mucha gente permiten a las familias y a los amigos juntarse para compartir un plato colocado en el medio, a la llauna, a la sartén o acompañados de salsas. Ya digo que el caracol no es comida para solitarios. Imagínense, si es que pueden, ya sabemos que no todo el mundo es entusiasta de este molusco, comiendo caracoles pero no lo hagan haciéndolo solos con una tenaza o un pinchito. Lo verán todavía mucho menos claro.

Como en el Aplec sucede en Martigny-les-Bains, una localidad termal de los Vosgos que casi se sale del mapa francés, al estar situada en el punto más al Noreste. En mayo, en el comienzo de la temporada del apareamiento, acostumbran a celebrar también allí, la feria del caracol, que reúne a criadores y aficionados de todo el país. El acontecimiento despierta verdadera pasión. Esos días se consumen bandejas humeantes de gros blancs y, también, de sus pequeños parientes, los petit gris. Como se trata de una feria popular, los caracoles se comen debajo de carpas, en bares y bistrots de todas las maneras posibles y en platos de aluminio, humildes, sin las tenacillas de los restaurantes más finos, rebosantes de mantequilla, perejil y ajo. Los paisanos los envuelven en las servilletas de papel o en rebanadas de pan, para no quemarse ni pringarse con la grasa, y les asestan un hábil giro de palillo de manera que salen enteros de los caparazones directamente a la boca. Entre los deshabituados no es fácil evitar salpicarse de mantequilla, pero también he sido testigo de contratiempos al utilizar las tenazas, que tienen el inconveniente de que, cuando no están bien calibradas por el uso y el muelle falla, el caracol puede salir disparado en cualquier dirección. El caracol cocinado con ajo, perejil y mantequilla, se hizo popular a partir de 1814, convirtiéndose se puede decir en un asunto exclusivo de la beurre blanc, con algo de ajo. La beurre blanc a que me refiero es prácticamente una salsa holandesa sin huevo. Al no llevarlo resulta más líquida que esta última.

A mí, particularmente, me gustan mucho a la llauna con la sal, la pimienta y el tomillo. Simplemente. Pero, ahí donde los tienen, con ese humor vagabundo, admiten la diversidad. No hace mucho leí una receta de Andoni Luis Aduriz que consiste en un guiso muy sencillo que deriva en un caldo reducido de jamón y tomate, tomillo, ajo, sal, pimienta negra, guindilla y vino blanco, en el que se sumergen los caracoles para la cocción, y que se sirve templado después de reposar, junto con unos lomos de merluza. ¿Merluza? Pues claro. ¿Por qué no? En Sicilia, donde la cría de la lumaca di terra está muy extendida, los comí en una ocasión acompañando a un salmonete y un buen pedazo de polenta. Todavía los recuerdo.

Aunque la helicicultura permite comer caracoles todo el año, sigo el calendario ortodoxo y suelo pensar en ellos cuando mayo parte al encuentro de junio. Escribir de estos moluscos es una forma de combatir la melancolía sin tener que sucumbir ante ella.