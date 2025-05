Pierdan la esperanza

Nos encontramos en una situación digamos algo dispar para el que no lo quiera ver de una manera cachonda o disolvente. La fiesta invita. Han procesado a la pareja de Ayuso, más conocido por el novio, por defraudar a Hacienda. Desde luego supone un acicate pretenciosamente moral para los que pretenden contrarrestar con ello la escalada corrupta que ensombrece al Gobierno con un caso por día. Ayuso se equivocó desde un principio al referirse, supongo que emocionalmente, al supuesto defraudador. Debería haber declinado hablar de él ya que con su conducta evasiva del fisco no comprometía a la comunidad que preside. Oiga a mí que me cuentan, tendría que haber dicho. Cuando se alzaron las voces para pedir que dimitiese como presidenta de Madrid creo que fue Arcadi Espada, en una aguda observación, el que escribió que de lo único que debería dimitir, en el caso de que ella misma lo considerase oportuno, era de la pareja defraudadora. Estoy absolutamente de acuerdo. Si no existe nada que comprometa a la administración que dirige la novia o la pareja no hay más de que hablar. El novio tendrá que afrontar la culpa desde la presunción de inocencia del imputado, hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mismo que el hermano de Pedro Sánchez y la carrada restante que afecta al Gobierno de manera bastante más implicatoria en lo que concierne a la familia, la secta o la Rosa Nostra, como alguien desde la oposición se ha atrevido a decir estos días. El problema que existe con esta espiral de la despreocupación de los partidos por las cosas que nos afectan a todos, oponiéndose los unos a los otros, tratando de reivindicarse con las corruptelas del contrario, es que estamos perdiendo cualquier esperanza en ellos. Sea la que fuere.