Santos con pocos devotos

No hay otros paraísos que los paraísos perdidos, escribió Borges, quizás universalizando su propia sensación de pérdida (ciego desde 1954). Siglo y medio antes Wordsworth esperaba el día en que la inteligencia del hombre, aplicada al universo, encontraría el paraíso en el simple producto de un día ordinario. Al quedar ciego Joyce (mucho antes que Borges) ya había cumplimentado en su gran obra, simple producto de un día ordinario en Dublín, el paraíso que el bardo inglés había soñado. Aunque el divino vidente argentino alentaba cierta búsqueda de lo extraordinario, perder un paraíso exige gozarlo antes, y tal vez no fuera su caso. En cambio Joyce, más atento al ras del suelo, quizás se pasaría de goces. Estos y otros portentosos ancestros no suelen tener sitio en las estanterías del gran comercio cultural, ni en general del pequeño. Es desolador comprobarlo casi en cualquier librería.