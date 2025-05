La educación y la salud

Leo un artículo en el que el texto fluye y mientras me deslizo por sus frases se disparan en mi imaginación múltiples ideas y asociaciones. Lo firma John King, al que no conozco. Supe a lo largo del artículo que había sido ministro de educación con Obama. Eso le daba cierta autoridad. Me enganchó su explicación, desde su experiencia, de cómo la educación le había redimido. Comienza diciendo que de las vivencias que más le marcaron, destaca los discursos de graduación en las cárceles. Los presos que optaron por aprovechar el confinamiento para obtener un título universitario, fueron capaces de reflexionar sobre su pasado, desarrollar una visión clara para su futuro y adquirir habilidades para contribuir al bienestar de sus familias y comunidad. Los compara con los que no aprovechan esa oportunidad: 95% regresarán al mismo medio, encadenados en el mismo ciclo, volverán a la cárcel.

Cómo evitar la reincidencia es uno de los problemas más difíciles de resolver. Sobre todo, cuando la cárcel no se considera un castigo sino un espacio para la rehabilitación. Timoty Leary, un psicólogo de Harvard, apostó por el LSD como medio para trasformar la mente del delincuente. Pronto la sociedad lo consideró a él como tal y lo persiguió y encarceló. El papel trasformador de las drogas alucinógenas es hoy de nuevo materia de investigación.

Lo que me subyugó del artículo de King fueron sus vivencias de niño y adolescente. A los 8 años murió su madre y se encontró con que caía sobre sus hombros el manejo de la casa porque su padre desarrollaba una enfermedad de Alzheimer. Vivía en un entorno conflictivo dentro de un barrio difícil de Nueva York. La escuela era su refugio. Un maestro le dio cobijo emocional, espiritual e intelectual: de no haber sido por el señor Osterweil en 4º, 5º y 6º grado habría acabado en prisión o muerto, dice. Era la escuela pública, la que acoge a los más difíciles.

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) se propuso examinar la contribución de los sistemas sanitarios a la salud, tuvo que salvar un problema: cómo empezamos. Decidió que el punto de partida era el nivel educativo. Hay acuerdo en considerar como prerrequisitos para la salud la alimentación, el trabajo seguro, la vivienda, la educación y el saneamiento básico. El sistema sanitario en los albores contribuiría con las vacunas.

La educación es importante y lo es más cuánto más deficitarias sean el resto de los prerrequisitos. Por eso, King celebra el papel de la educación pública, la que llega a los que menos opciones tienen. Tenemos que celebrar el papel que la educación pública en España. Es la que más contribuye a la integración de los emigrantes que vienen buscando salir de la pobreza o de la inseguridad en su país. Sus hijos son inmediatamente escolarizados, no necesitan papeles. También se les facilita la asistencia sanitaria. En ambas cosas España es ejemplar.

Hay una cierta discriminación que ya sufrían, antes de que España fuera un país de inmigración, los gitanos. Con diferentes estrategias, los colegios concertados, que también son públicos, les ponían barreras, como lo hacían a las familias más necesitadas. El objetivo, celebrado por los padres, era que los alumnos tuvieran una procedencia uniforme de familias estables económicamente desahogadas. Esta selección adversa hace recaer sobre la enseñanza de gestión pública a los alumnos con necesidades especiales que exigen más atención, más gasto y dificulta al maestro o profesor la conducción ordenada de la enseñanza.

Es algo que conocemos en la sanidad pública: la privada selecciona a los pacientes o patologías poco exigentes, donde puede extraer ganancias, y carga sobre lo público lo más costoso y complicado. Se han establecido mecanismos para evitarlo y cada vez es menos frecuente. Creo en el diálogo entre lo público y lo privado, productivo para todos: el paciente, el sistema público y el privado.

Volvamos a la enseñanza. Es muy difícil hacerse una idea veraz de la selección porque influyen varios factores. En primer lugar, la extensión de la red. En Madrid el 45% es concertada pero solo acoge al 15% de los inmigrantes. Algo parecido pasa en el País Vasco tiene el 50% concertada, pero solo el 9% de los alumnos son inmigrantes, el 23% en la pública. Admito que se debería ajustar por la residencia: si el colegio está en zona de preferencia de inmigrantes, habrá más alumnos de esa procedencia. Esto no lo puedo mirar.

Creo en la educación como factor equilibrante de las desigualdades que ocurran en la sociedad por nacimiento o crianza. Ese papel lo ejerce aquí, y en todo el mundo, la enseñanza pública: esa es su vocación. También la privada, pero como está obligada a mirar la cuenta de resultados económicos, está muy condicionada. La pública también debe ser eficiente, pero no es su principal obligación.