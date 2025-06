El tocino de los anarquistas

En Italia hubo una vez un Clark Gable de nombre Amedeo Nazzari, guapo y con buena planta, bigotito, pelo ondulado y engominado. Probablemente por su complexión, en 1937, cuando apenas había cumplido 30 años, fue elegido por Carlo Ludovico Bragaglia para el papel principal de "La fossa degli angeli", una película de denuncia social precursora del neorrealismo rodada en las canteras de mármol de Carrara, que pasó sin pena ni gloria y todavía hoy permanece en el olvido. Estaba inspirada en el drama "Marmo" escrito por Cesare Vico Lodovici, autor local que quiso imprimir en el guión –en el que también participó el entonces joven ayudante de dirección Roberto Rosellini– verismo documental, probablemente una de las causas de su fracaso en las salas de cine. La corriente de aceptación neorrealista, ya digo, vendría más tarde; en aquel momento los italianos se encontraron con un docudrama inédito sobre la dura vida de los canteros al que no tardaron en dar la espalda.

En "La fossa degli angeli", que si no me equivoco jamás se estrenó en España, se cuenta la trágica rivalidad entre dos de estos canteros, uno de los cuales es Pietro (Nazzari), por el amor de una mujer, que interpreta Luisa Ferida, pero el fin primordial de la película consistía en trasladar a la gran pantalla las precarias condiciones y el ambiente de trabajo en las explotaciones; los productores vieron, además, la oportunidad de hacerlo un par de años después de que el Gobierno fascista celebrase propagandísticamente y por todo lo alto el éxito de la primera gran feria del mármol italiano. De hecho, para el lanzamiento del film se extrajo un bloque de grandes dimensiones mediante cargas de dinamita, una técnica bastante peligrosa que había empezado ya a dejar de usarse.

La vez que estuve por los alrededores de Carrara me enteré de que aquel novísimo Nazzari, más tarde de carrera prolífica y brillante, había rodado entre los cubos de mármol donde se cura el tocino más famoso de Italia, el lardo de Colonnata –Colonnata es uno de los pueblos del mármol–, fragante y aromático, de una producción muy reducida, considerado por muchos la delicadeza gastronómica toscana por excelencia. Se trata de uno de esos casos especiales en los que no merece la pena entrar en comparaciones, por si a alguien se le ocurre sacar a colación las maravillosas pancetas y tocinos ibéricos curados: los de Maldonado, Joselito o Casalba, por poner solo tres ejemplos de extremada calidad. Estos merecen, como es lógico, una atención aparte.

El secreto del lardo di Colonnata no está tanto en las piezas de tocino del cerdo sino en la modalidad de salazón. Con la ayuda de unos pinchos estas se van colocando, en capas separadas con paletadas de sal marina, en los cubos de mármol, tras haber extendido en el fondo de ellos las especias a gusto del productor, pero que suelen ser pimienta negra, canela o nuez moscada, ajo, romero y salvia. Los tanques o cubos para la curación están fabricados con el material sobrante de los bloques extraídos de las canteras. Una vez llenos con las varias capas se tapan con losas también de mármol y todo ello reposa entre seis y diez meses. El resultado es un tocino limpio y perfumado que se deshace en la boca antes incluso de morderlo. ¿Cuál es entonces el secreto? En primer lugar, la porosidad permite que al aire se filtre, y el alto contenido de carbonato cálcico previene la formación de cualquier costra jabonosa, de esta forma el mármol de Colonnata se convierte en un medio ideal para la curación. Además de ello, la temperatura subterránea fresca y la humedad contribuyen a mejorar la salazón.

El lardo esta presente en los platos tradicionales locales aunque por sus características aromáticas la mejor forma de saborearlo es cortado en finísimas lonchas, como si se tratara de velos, sobre rebanadas del extraordinario pan toscano. La alta cocina lo emplea como el producto estrella que es y por ese motivo pasó a ser un bocado perseguido por los paladares exigentes de los sibaritas cuando durante muchos años, a finales del siglo XIX y principios del XX, era el casi exclusivo sustento diario de los trabajadores de las canteras como el que Nazzari interpreta en la película de Bragaglia. Mayormente de filiación anarquista por su índole libertaria.

Amedeo Nazzari, pese al fracaso de la película, volvería a encarnar al dueño de una de esas explotaciones en "Los hijos de nadie", que dirigió Raffaello Matarazzo a principios de los años cincuenta, con la bellísima griega nacionalizada italiana Yvonne Sanson, de compañera. Nazzari obtendría popularidad en la adaptación cinematográfica de "La cena delle beffe", la ópera de Umberto Giordano, como Neri Chiaramonte, alzando la copa y diciendo aquello de "e chi non beve con me, peste lo colga!" o lo que es lo mismo "¡y a quien no bebe conmigo, le sobrevendrá la peste!", que se parafrasea en determinadas ocasiones en Italia y que el propio actor repetiría en un popular anuncio publicitario en los años cuarenta del siglo pasado. Después vendría una prolífica y brillante carrera, con películas como "Las noches de Cabiria" (1957) y "Su mejor enemigo" (1961).