Los espejos que nos miran

Los placeres no dañinos son un ejercicio de libertad y hay pocos espacios más libres que la lectura. Ya sé que es más sencillo tumbarse en el sofá y cambiar de un canal a otro como si no hubiera un mañana (conozco personas que hace mucho que no ven una película de un tirón), o ir a un campo de fútbol a confundir el apego (legítimo cuando no sea ofensivo) por unos colores con el goce estético del buen juego. Son solo dos ejemplos de ocio que no exige esfuerzos y suele ser inocuo. En cambio, la lectura de buenos libros (o interesantes, como mínimo) garantiza vitaminas para la mente que no se venden en las farmacias y que tiene grandes efectos secundarios. Todos positivos, sin reacciones alérgicas. Puede combatir el insomnio y si no lo derrota amplía los horarios de actividad cerebral: no hay que ser científico para saber que las palabras bien administradas son pura energía neuronal. Es como ir a un gimnasio donde sacar músculo a la imaginación, quitar grasa a los pensamientos y fortalecer las arterias de la razón al tiempo que se agiliza la capacidad para entender más y mejor a los demás. O sea, a nosotros mismos. La lectura es, además, respetuosa con el medio ambiente. Quiero decir que no molesta a los demás como si hace la música que suena a tope por los altavoces de quienes no respetan la tranquilidad ajena. Y es un vicio puro sin atropellos ni estropicios, una demostración indestructible de que el arte de construir mundos –imaginados o no– con las palabras es una de las mayores conquistas del ser humano, ya sea para entretener con inteligencia o para combatir la ignorancia hostil y la prepotencia de los poderes tóxicos. La lectura es revolucionaria sin necesidad de sumar cascotes y escombros, sus barricadas contra el tedio o la intolerancia son invisibles porque se desarrollan dentro de nosotros y nos conectan con los demás. Claro que exige peajes: no sirve para los impacientes, requiere cierto apego por la soledad y disposición para permitir que nos invadan voces de quienes convierten las palabras en un juego de espejos que miramos, que nos miran. n