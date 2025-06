Donde la humanidad se desangra

Las imágenes que vienen de Gaza hablan por sí mismas, aunque a veces queden enterradas bajo esa tendencia tan de moda de polarizar todo y convertir a la Tierra en un campo de batalla donde o estás conmigo o estás contra mí. Aun así, no se me ocurre quién puede encontrar razonable el asesinato masivo de bebés y niños de todas las edades, mujeres embarazadas, ancianos, personas con discapacidades y, en general, ciudadanos de a pie. Esto es un grave asunto humanitario, no es un debate político.

Los hechos y sus variadas interpretaciones están al alcance de todos. Tratando de hacer un resumen rápido, desde que la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados en 1947, poco respiro ha habido para la paz. Ataques por ambas partes, a mayor o menor escala; la ocupación de territorios, incluidos los Altos del Golán y el Sinaí, por parte de Israel tras la Guerra de los Seis días (1967); 700.000 colonos establecidos en 160 asentamientos; divergencias entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que apoyó los acuerdos de Oslo, y Hamás, con las armas en contra de ese proceso de convivencia.

La Primera Intifada vio morir a más de 1..500 palestinos y 400 israelíes, según la organización israelí B’Tselem; y más de 6.400 palestinos y 300 israelíes sucumbieron desde 2008 hasta septiembre 2023 –datos de la ONU–. Según las autoridades de cada país, en octubre de 2023, Hamás asesinó a unas 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a otras 250. Casi la mitad han sido liberadas, al menos 60 murieron, y unas 60 siguen retenidas. Desde entonces, alrededor de 54.000 palestinos y 1.700 israelíes han muerto en Gaza. El mes pasado Israel anunció 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, donde unos 900 ciudadanos palestinos han sido asesinados en los últimos meses.

Seguimos sin esperanzas de paz en pleno siglo XXI. Al menos cuatro resoluciones de Naciones Unidas han declarado desde 1967 que la ocupación contraviene el derecho internacional y que es un obstáculo para la paz. El secretario general de la ONU, agencias de la organización y sus altos representantes han condenado reiteradamente los ataques de octubre 2023, la guerra y la ocupación, mientras siguen exigiendo un alto el fuego, la liberación de rehenes, el flujo continuo de suficiente ayuda humanitaria y el fin del asedio a la población de Gaza, donde la falta de acceso a comida, agua, medicinas y servicios sanitarios y hospitalarios multiplican masivamente el número de víctimas y su deshumanización.

Lo que está pasando no tiene nada que ver con interpretaciones de la historia ni con debates políticos. Es un asunto humanitario muy grave, una hemorragia que desangra a la humanidad por arterias reventadas de hambre y bombas, matando a miles de niños y niñas ante los ojos del mundo entero.

Desde octubre de 2023, cada veinte minutos un niño muere o resulta herido –datos facilitados por UNICEF. Sufren desnutrición, amputaciones, terrores indescriptibles, y la pérdida total de su infancia, sus familias, hogares, hospitales y escuelas. El bloqueo prolongado de la ayuda multiplica el hambre y las muertes –el cuentagotas que se permite esporádicamente es una gota en el inmenso océano de necesidad. Las imágenes, y el sonido, de multitudes de niños con sus cuencos vacíos a la espera de comida son insoportables. Los testimonios de niñas, niños, madres, abuelas, desgarradores. Los casos de infancias destrozadas que cuentan médicos voluntarios de distintos países o mis compañeros desde Gaza, escalofriantes. ¿Cuántas vidas, y cuánta deshumanización, hacen falta para acabar con esto? ¿Cuánta sangre más para darse cuenta de que la violencia no termina con la violencia, como demuestran la historia de ETA, el IRA o los talibanes? n