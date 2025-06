Munchu va de Pedro a Pedro

La lentitud de la burocracia, la complicación de los trámites, la maraña legislativa, la superposición de administraciones provoca que muchos proyectos queden por el camino. En cualquier caso, aunque acaben pudiendo ponerse en marcha, lo normal es que hayan transcurrido muchos meses, más bien años, para ello. Evidentemente, al margen de la paciencia y la testonería de los impulsores, todo cuesta más dinero o ha surgido una competencia que antes no existía: se pierden empleos y se encarecen los servicios o los productos. Y fíjense que no hablo de la tardanza en ejecutarse los proyectos ya aprobados y en marcha (ríanse o lloren, como gusten, con las ya casi dos décadas del soterramiento de Llangréu o de la nueva estación de Xixón), sino, simplemente, de la desesperante e incomprensible tramitación burocrática. Un ejemplo palmario. ¿Cuánto hace que saben ustedes que el Principado había roto, por causas varias, con la empresa que había ganado la licitación de la reforma del hospital de Cabueñes y que la obra había sido detenida? Meses, ¿verdad? Desde enero. Pues se habrán asomado a LA NUEVA ESPAÑA del 19/05/2025, y, como yo, asombrado al leer: "La rescisión del contrato de la ampliación de Cabueñes, ya solo pendiente de la firma de la consejera". ¡Cuatro meses! ¿Para una nueva licitación? No, "pendiente de la firma de la consejera para rescindir".En otra página del mismo día se informa sobre algunas demandas del Foro del Noroeste que, impulsado por Prensa Ibérica, ha reunido representantes políticos y empresariales de Galicia, Castilla-León y Asturies. Pues bien, los presentes reclaman la puesta en marcha del Corredor Atlántico, para lo que reclaman "agilidad administrativa". ¡Ah!, pero he aquí que habla el alcalde de Oporto, Rui Moreira y explica: "Me dicen que las licencias aquí para inversiones industriales tardan mucho, hasta dos años, y en Portugal solo tres meses".

Pues nada, a seguir tirando tiempo, dinero y empleo.