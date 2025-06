Dos años sin izquierda

Se cumple la mitad de la legislatura autonómica y desde Podemos Asturies asistimos con desconsuelo al desnorte del Gobierno de coalición —progresista de título— en casi cualquier materia que se someta al análisis. El más reciente conflicto que enfrenta a la consejera Lydia Espina con todos los sindicatos de la educación pública asturiana sirve de ejemplo para ilustrar la falta de rumbo del Ejecutivo de Adrián Barbón. La educación asturiana lleva más de una década en lucha y los sucesivos consejeros no han dado una solución de gestión a un área especialmente relevante para garantizar el estado de bienestar y el futuro de nuestras generaciones jóvenes. El profesorado de la pública cobra menos que en el resto de España, las ratios no bajan, las condiciones para quienes tienen más de 55 años no mejoran, atender la diversidad en el aula es un acto de fe y humanidad docente…

Mientras tanto, el departamento de Borja Sánchez abre la puerta con alegría a centros de educación superior privados —les queda grande el nombre de universidades— que permitirán que quien pueda pagarlo compre un título, averiando definitivamente el ascensor social. Que ese mismo camino de apertura al sector privado en el ámbito de la sanidad también distingue, pero a las malas, la gestión socialista es un hecho: alfombra roja al grupo Quirón (los de la pareja defraudadora de la presidenta Ayuso), mientras la obra de ampliación del hospital de Cabueñes no llega. Dejar que entre la empresa privada en estos sectores, educación, sanidad, es una traición rotunda al modelo social asturiano.

Del lado del socio minoritario, Izquierda Unida con nombre largo, tampoco encontramos motivos para salir de la decepción. Dos años con la competencia en Vivienda, pero sin una ley propia, sin intervenir el mercado del alquiler, sin declarar zonas tensionadas, sin controlar los pisos turísticos, con promociones de VPO a precio de oro y fotografías ufanas con el alcalde de Cotsco y Amazon. Muy propio de quien en materia de Ordenación del territorio no se aclara con su socio en cuanto a los parques de baterías, la quema de residuos o la pasión socialista por efectuar prospecciones mineras allá donde haya un ecosistema que destrozar. Si de la vivienda abrimos el foco a otras de sus competencias la cosa no mejora, pues IU no ha logrado marcar un rumbo propio en cuestiones altamente sensibles para la izquierda: los monumentos fascistas continúan en su sitio, la regulación de una legislación que proteja los derechos LGTBI y, de forma muy específica, a las personas trans, sigue siendo la de la Ministra Irene Montero...

Reducir la identidad a una bandera en lugar de aprobar la oficialidad de las lenguas propias o negar la legitimidad del parlamento autonómico para investigar el accidente minero de Zarréu son dos notas más en una melodía que, atravesado el ecuador del mandato, apenas se escucha y, cuando suena, desafina en clave conservadora. Asturias lleva dos años sin una izquierda real en la Xunta que haga valer la fuerza de sus votos para obligar al Gobierno de Adrián Barbón a tomar medidas orientadas a la defensa radical del modelo de bienestar asturiano, cuidando a la vez del territorio y de su futuro. Medidas que desplieguen lo público, que pongan coto a la especulación, que reconozcan derechos y libertades con la frontalidad de estar dando la batalla de las ideas al neofascismo, que nos hagan sentir verdadero orgullo.

En Podemos miramos las encuestas con cautela, pero la última nos dice que mucha gente en este país quiere, de nuevo, una izquierda valiente en la Xunta Xeneral. Usurpada su voz por un escaño hoy al servicio de intereses individuales, nuestro compromiso es trabajar para recuperar no solo esa voz, sino la utilidad como fuerza transformadora capaz de poner al PSOE ante sus límites. Mientras ese momento llega, nos encontraremos en las calles con las maestras y profes, con las entidades de memoria democrática, con las vecinas que piden personal suficiente en su centro de salud o con quienes protegen el territorio. Por desgracia, eso será contra la cortedad ideológica de este gobierno.