Fuego amigo

Vaya por delante que soy defensor de la oficialidad del asturiano (aunque hay que definir las condiciones de esa oficialidad, pues existen diferentes grados, como toda persona no visceral sabe), y lo soy porque entiendo que no hay patrimonio como las lenguas, porque la que mamé en mi infancia de Limanes me encanta, y porque se nos muere; lo digo únicamente para situarme.

Pero vayamos a lo nuestro: estos días leí en la prensa que en Bruselas se iba a analizar –y votar posteriormente si se daba consenso para ello– que el gallego, euskera y catalán figurasen como idiomas de uso oficial en los organismos de la Unión Europea, aunque parece ser que la cosa no ha avanzado. Estoy absolutamente convencido que un gallego tiene todo el derecho de falar en galego, de hablar como en casa, con los suyos. Además me gusta escucharlos; casi hablen como los de Tapia.

El problema empieza cuando el asunto se sale de madre, cuando les madreñes cueyen folla, como sin duda es la iniciativa de intentar que los tres idiomas españoles citados se sumen a los ya utilizables en el Parlamento Europeo. Nuestro Gobierno entra en el juego porque lu tienen garrau pola güevera. Pero lo que es innegable es que se dan inconvenientes a una medida de este tipo. Uno: el convertir el Parlamento, nuestro Parlamento europeo, en el camarote de los Hermanos Marx, que ya casi lo es. Un edificio como el HUCA se quedaría pequeño para los traductores de bretón, bávaro, corso, alsaciano, lombardo, sardo, suabo, quizá aranés... porque si se acepta la lengua propia del País Vasco, por ejemplo, no hay motivo razonable para denegar cualesquiera otra de las regionales de Europa. ¿Cómo se dirá escalivada en búlgaro? El segundo inconveniente es dinerario: los traductores tienen la zuna de cobrar. Y hace falta un ALSA –unidad de medida asturiana para personal– de ellos, porque hay que encontrar catalanes, y gallegos, y vascos que dominen la lengua propia y que traduzcan lo que se despache a los veinticuatro idiomas oficiales de la Unión; la cosa tien su aquello.

Sobre este asunto del dinero ha dicho nuestro Gobierno que los costes de las traducciones y demás en los órganos de la UE los asumirá el Estado. La cruda realidad es que yo, censado en San Martín de Oscos, sin reconocimiento de mi asturiano o mi fala, voy a costear, si sale, esa operación de unos que nada tienen que ver con Asturias y que no ven sebe; como buen español de segunda que soy. Manda calao. Y ya se está pagando la ridiculez de los traductores de esas tres lenguas en el Senado y el Congreso, operación que ye pa cha-y de comer aparte. Y todos callando como pitinos sabiendo que todo esto no va de idiomas ni de cultura sino del principio infantil de las patrias y de haber quien la tien más larga.

Un problema grave para Asturias se deriva de esto: que ante semejante espectáculo –un señor traduciendo en las Cortes castellano a catalán para otro señor que sabe castellano, no sé como no se les escapa la risa–, una parte de los asturianos rechazan la oficialidad de nuestra lengua, con parte de razón. Los de la idea de los traductores en Madrid y ahora en Bruselas son, para los que amamos nuestra lengua sin adherencias ideológicas, fuego amigo. Taben bien per allá...