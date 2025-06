La hormigonera, un arma que apunta al espacio

Inventó la hormigonera, en 1905, el industrial Gebhardt Jaeger, de Ohio, y la promocionó el aparejador Tomás L. Fragoso, mi catedrático de Instalaciones en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, en La Laguna; era un enamorado del ruido de las hormigoneras (hacía honor a su apellido), las prefería a Mozart, le sonaban a música celestial, a actividad y empleo. El arquitecto Louis Kahn decía que las grandes obras se hacen entre los ruidos atronadores de la industria. Y a Repétilov, personaje de "El mal de la razón", comedia de Griboiédov, cuando el protagonista, Chatski, en la escena 4ª del acto IV, le pregunta qué hace, repone orgulloso: "¡Hacemos ruido, hermano, hacemos ruido!".

El 2 de junio de 1163, a los 83 años, falleció el patrono de los aparejadores, San Juan de Ortega (1080-1163), burgalés de Quintanaortuño que vivía entre el ruido de los canteros que labraban la piedra; fue un auténtico pontífice para los peregrinos del Camino de Santiago porque construyó los puentes de Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Belorado, Cubo de Bureba, Agés... Entonces no existía el hormigón como lo conocemos hoy, y los sillares se aparejaban con una argamasa de cales grasas y puzolanas.

Los puentes son la obra pía por excelencia porque unen orillas opuestas y conectan pueblos. Los primeros puentes de hormigón armado construidos en Asturias (y en España) fueron el de Ciaño, de 1898, diseñado por José Eugenio Ribera, que utilizó el sistema Hennebique, con estribos para las armaduras de hierro, y el de La Perra, en Mieres, en 1909, tras derribar las riadas del Caudal los de piedra y el último de madera.

De hormigón y de alegría, decía mi profesor Fragoso, se construyen muchas casas con las cuatro fachadas al mediodía. Todas las personas, necesitamos "Una casa propia", así titula Deborah Levy su novela que trata sobre el deseo de tener un lugar en el que guarecernos con nuestros objetos queridos, ansiados e imaginados. Necesitamos una habitación propia, "A room of one’s own", escribió Virginia Woolf. Cada cual ha de tener su área neutral, una especie de tierra de nadie, "No man’s land", según recomienda Nina Berbérova en su extraordinaria novelita "El junco rebelde". Y dado que el hormigón es un material noble, resistente y versátil, yo también bendigo la hormigonera, cañón recortado que, con la munición adecuada (cemento, arena, gravilla y agua) y bien dirigido, permite crear espacios de paz.

El ruido de la hormigonera, como el fragor estocástico del mar, es un sereno indicio de que las cosas funcionan.

¿Qué esperamos los aparejadores para incluir la hormigonera en nuestro escudo de armas? n