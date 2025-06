Leire pide la baja

La militante de base y "fontanera" socialista Leire Díez renunció ayer al carné tras reunirse con el secretario de Organización en Ferraz, donde siguen manteniendo que actuó por cuenta propia al buscar información comprometedora sobre los mandos de la UCO que investigan la corrupción en el entorno del Presidente. Dentro de lo grave lo peor de todo sigue siendo que intenten tomarnos por idiotas pretendiendo convencernos de que una "simple afiliada", que anteriormente ocupó cargos públicos bien remunerados gracias al partido, decida ella misma ofrecer ascensos y favores a cambio de información sensible, sin encomendarse a nadie, para contrarrestar a los fiscales y la Guardia Civil. ¿Por qué habría de hacerlo sin respaldo de la cúpula?

Humildemente creo que la han pillado con el carrito del helado y ahora la invitan a irse para no verse obligados a anunciar medidas disciplinarias que, posiblemente, jamás se habrían atrevido a tomar contra ella para evitar que se descubra el pastel y su elaboración. En último caso esas medidas hubieran sido la expulsión: siendo ella la que decide darse de baja siempre tiene la oportunidad de decir que se marcha para que esta historia, inventada por la derecha, la ultraderecha, la policía patriótica, los periodistas, los jueces y los enemigos del progreso, no haga más daño al partido en el que seguirá, pese a todo, militando de corazón. El mayor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la vana ilusión de creerse en lo cierto.

Como cortafuegos de esta historia indecente de la "fontanera", tres ministros, tres, propagaron el bulo de la bomba lapa inventado por un pseudomedio afín a Moncloa y difundido por dos televisiones amigas. Una de ellas, al menos, ofreció disculpas. Los ministros aún no han rectificado. Pese a literalidad verídica, lo fían a interpretaciones.