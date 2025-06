La moñera premoritoria

(Aviso de ironía) Cada vez me gusta más el programa televisivo "First Dates" (Fin del aviso). Es un rosario de neologismos hilarantes y una colección tal de participantes friquis que me retornan el optimismo de no tenerme por un chiflado de atar. Es difícil igualar el prodigio creativo de aquel suboficial de mi mili (servicio militar obligatorio) que me abroncó una mañana por entregarle el "pediórico con mañugaduras". Tres palabras, dos pronunciaciones más difíciles de lo que serían las originales "periódico" y "magulladuras", epifánica creación esta última que para mis versos (si los escribiere) quisiera. Pero "First Dates" es contumaz para superar a mi sargento. Una mujer harto desparpajada, por ejemplo, acabar de dar nones a una segunda cita con el maromo que le asignaron sirviéndose de las rotundas, poderosas e inexplicables palabras siguientes: "Le veo mu poca moñera y pensamientos mu premoritorios". Amén.

---

Por fin. Qué alegría acaba de darme Ignacio Peyró periodista, escritor, traductor, fino estilista y hombre de muy variado saber: "No hay frase que más delate a un idiota que ‘no me arrepiento’". Respiro por compartir ese asquito al continuo onanismo de tanto personal que no cesa de clamar que no se arrepiente de nada. Pues vaya –me digo–, qué suerte o qué cara tienes, chavalote. Yo tiendo a arrepentirme muy mucho −quizá demasiado−, que para eso vengo de cultura judeocristiana. Pero como "arrepentirse" es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo, mucho me extraña que tantísimo cabezón de melón no sienta ni un dolorcillo por alguna trastada que perjudicó al prójimo o por alguna mano que no echó aun pudiendo. Solo apostillo a Peyró con otra frase, a mi juicio igual de idiota: "A mí, nunca nadie me ha regalado nada". Pobrecito, ¿ni un chupa chups, ni una goma de borrar gilipolleces?

---

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) trabaja para combatir la piratería digital. Según su web "es la coalición de protección de contenidos líder en el mundo y está dedicada a combatir la piratería digital que daña el próspero ecosistema digital". Pues muy bien. El diario "El País" dedica una página entera el lunes, 5 de mayo, a informar sobre el bloqueo de webs de difusión ilegal de contenidos. Ilustra el reportaje con la foto de una mujer que navega por la web de la antedicha Alianza donde lee en mayusculazas el loable y citado propósito de la misma y un súper mega destacado que resume su fin: "Protejer el mercado creativo". Así, con una jota toda salerosa. Nada del correcto "proteger", con una pobrecita "g". "Protejer", con jotaza. Que sea vea bien grande. Pues muy mal por la ACE. Pues muy mal por las dos personas (¡dos!) que firman ese trabajo periodístico y no supieron ver el cantazo. Mal nos protegen quienes nos "protejen".

---

Y va otro dolorcillo gramatical: "Bruselas lamenta los aranceles de Trump y promete represalias firmes". Caramba: si hay represalias firmes, las habrá también inestables, tambaleantes, vacilantes, volubles, variables, frágiles... Corro al diccionario y busco represalia, para asegurarme: "Medida o trato de rigor que, sin llegar a ruptura violenta de relaciones, adopta un Estado contra otro para responder a actos o determinaciones adversos de este". Ay, hombres de Dios, ¿cómo diablos va a haber represalias que no sean estables, fuertes, que no apliquen un trato de rigor, que no sean firmes? ¿Acaso hay represalinas, mini represalias, represaliucas...?

---

¿Que no paro de meterme con el mal hablar? Más bien defiendo el buen (o el bien) hablar. Lo creo una obligación para los profesionales que de ello comen y para quienes poseen todos los medios para decir las cosas de modo correcto: o sea, claro y distinto. Procuro errar lo menos posible (no saben cuánto respeto al lector) a pesar de lo mucho que me falta por aprender (qué bien). Lo decía el historiador Peter Burke: "Todos somos ignorantes, solo que en distintas áreas".