La Guardia Civil en Asturias: una institución esencial que se apaga

La Guardia Civil, una institución con casi dos siglos de historia al servicio de los ciudadanos, está perdiendo capacidad operativa en silencio. En Asturias, donde su papel ha sido clave en la vertebración territorial como garantía de seguridad en el medio rural, vive hoy una situación crítica que afecta no solo a sus miembros, sino también a los derechos y la protección de la ciudadanía.

Actualmente, la Zona de Asturias, surgida de la fusión de las antiguas comandancias de Oviedo y Gijón, cuenta con una plantilla real por debajo de los 2.000 efectivos, cuando el catálogo establece 2.300. A esta insuficiencia se suma un índice de bajas médicas del 15%, muchas de ellas de larga duración, lo que deja aún más mermado un cuerpo que ya funciona bajo mínimos. Adicionalmente, la edad media de los agentes es alarmantemente alta y sigue creciendo. La jubilación de las generaciones del baby boom está a la vuelta de la esquina y no hay relevo generacional suficiente para garantizar el futuro operativo de la institución.

El resultado es evidente: faltan guardias civiles en la calle. Con apenas 1.000 operativos organizados en turnos, mantener una presencia visible y eficaz en el territorio es cada vez más difícil. Las consecuencias de este déficit son menos vigilancia, menos prevención, más impunidad.

En una comunidad como Asturias, con alrededor de 61 acuartelamientos, solo 11 permanecen abiertos las 24 horas para atender denuncias ciudadanas En el caso del fin de semana, sólo 22 de los 61 puestos abren sábados y domingos. Esta situación supone dejar desatendidas muchas zonas rurales, donde la Guardia Civil ha sido tradicionalmente el único rostro del Estado. A ello hay que añadir que la Guardia Civil no está integrada en el sistema de emergencias 112, operando desde su propia sala de coordinación, lo que dificulta la eficiencia y rapidez de respuesta.

El problema no es solo de número, sino también de modelo. La excesiva burocratización ha desviado a muchos agentes de la labor operativa a tareas administrativas, mientras los delitos se vuelven más sofisticados, especialmente los telemáticos, que requieren tiempo, formación y medios específicos. Todo ello ha llevado a que la prevención, uno de los pilares de nuestra misión, esté desapareciendo. Ya no llegamos antes de que ocurra el delito; a menudo llegamos cuando ya es tarde.

Esta situación no es fruto del azar, sino de una desatención institucional sostenida en el tiempo. Los guardias civiles seguimos sin ser reconocidos como profesión de riesgo, a pesar de que nuestra actividad nos expone diariamente a situaciones peligrosas. No podemos jubilarnos a los 59, como otros cuerpos policiales. No cobramos lo mismo. No tenemos los mismos derechos. Y además, seguimos bajo un código disciplinario militar que no se aplica a policías autonómicos ni locales.

Todo esto mina la motivación, merma la operatividad y genera una sensación creciente de abandono. Y sin embargo, seguimos ahí, en la carretera, en los pueblos, investigando y protegiendo a los ciudadanos, en suma, cumpliendo con nuestra vocación de servicio, incluso cuando las instituciones nos fallan.

Si queremos una comunidad más segura, es imprescindible reforzar la presencia de la Guardia Civil. Esta apuesta debería traducirse en un aumento real de efectivos, el rejuvenecimiento de la plantilla, la racionalización del trabajo burocrático, la integración operativa con el 112 y, por supuesto, la igualdad de condiciones con el resto de cuerpos policiales. La Guardia Civil no quiere privilegios, sino justicia.

Defender a la Guardia Civil es defender el Estado, la legalidad y la seguridad de todos. Asturias no se merece una seguridad menguada ni una presencia simbólica. Se merece un cuerpo fuerte, preparado, visible y respetado.