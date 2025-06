Hágase a un lado

La educación en Asturias está en pie de guerra, y Adrián Barbón, desaparecido y en una fase de claro agotamiento, no sabe qué hacer. Su Gobierno navega sin rumbo, y su presidente, para no comparecer en público, responde a la mayor huelga educativa de nuestra historia con un vídeo. Va sacrificando consejerías porque carece de proyecto político. Y ahora que los profesores se movilizan como nunca antes, solo ofrece excusas, ausencias y el silencio de quien ya no tiene nada que ofrecer.

Lo que empezó con los horarios de junio y septiembre se ha convertido en una rebelión contra años de desprecio y deterioro. La Consejería de Educación decidió hace unos años reducir la jornada lectiva de los estudiantes. En determinados colegios es la propia consejería la que gestiona el servicio de comedor, que se eliminó precisamente en esos dos meses. El parche que se puso fue ampliar el servicio a costa de quitar la jornada reducida a los alumnos, y eran los profesores los que tenían que hacerse cargo de ellos. Se quiso volver atrás y anular la medida, pero era demasiado tarde: el genio estaba ya fuera de la botella.

El problema de los horarios de junio y septiembre destapó otros más graves, y las propuestas de la Consejería -después de años y años de silencio y abandono- fueron poco menos que un insulto. Los docentes asturianos quieren menos burocracia, más sueldo -equiparación con otras CCAA-, mejor ratio alumno-profesor, reducción horaria para el profesorado mayor de 55 años, aumento de plazas de profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje y que no se penalicen las bajas médicas en el cobro de la evaluación docente.

La movilización del pasado domingo en la manifestación de Oviedo fue masiva, histórica, con decenas de miles de docentes exigiendo atención y soluciones. Y un sector movilizado: la educación concertada adelantó su huelga, prevista para el 12 de junio, y tiene sus propias reivindicaciones, desde la congelación del complemento autonómico hasta la precariedad laboral, la sobrecarga de trabajo y la discriminación salarial. El sector de la escuela infantil, de 0 a 3 años, también ha convocado jornadas de huelga tras muchas negativas y muchos silencios del Principado en cuanto a sus problemas. Y el colectivo de las personas responsables de la orientación educativa y educación especial se ha unido a la huelga, por “sobrecarga profesional, escasez de recursos y abandono institucional”. Los estudiantes y AMPAS han parado también para apoyar a los docentes porque es una lucha por la calidad educativa en todos sus niveles, porque la educación es la raíz sobre la que se entronca el futuro de Asturias. Y también el de Europa. El fracaso en la gestión educativa no es solo un lastre regional: es una desconexión con las prioridades europeas.

Esa desconexión no se explica por un conflicto puntual, sino por una acumulación de carencias que ya no se pueden ocultar. Lo que sale a la superficie de una forma tan masiva son años de abandono, es una desatención sistemática. La protesta que tenemos es la de unos profesionales de la educación que son los peor pagados de España, y poco valorados, sin medios ni recursos. El panorama en las aulas no es menos desolador: la inclusión educativa es un fracaso, no hay suficientes especialistas en pedagogía apoyo de especialistas en pedagogía, en lenguaje, en audición…

Tan desbordado por los acontecimientos está el Gobierno, que la consejera de Educación ha tirado la toalla después de haber fracasado en los intentos de negociación. La dimisión de Lydia Espina suena a conocido: lo mismo hizo la consejera de Industria, Berlamina Díaz, después de la tragedia en la mina de Degaña. ¿Y Barbón? Porque los problemas, todo ellos, tienen que ver con el presidente ausente, que no da la cara y que utiliza a las consejeras como escudos para protegerse.

¿De esta gestión presume tanto Barbón en Bruselas? ¿Qué confianza da a los asturianos cuando todo lo que se le ocurre con la huelga es dar la espalda a lo reivindicado mientras pide “diálogo”?

Pues claro que hace falta diálogo, y desde hace mucho tiempo, pero con toda la sociedad asturiana. Justo lo contrario de lo que tenemos hasta ahora en todos los frentes: ausencia de liderazgo, paralización política y desprecio de todas las propuestas que se han hecho, en este y en otros campos. Una receta que evidencia un final de ciclo.

Si no están preparados para asumir las responsabilidades que ostentan, háganse a un lado.