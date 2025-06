Leire Díez, el "Destino final" del PSOE

(En este artículo se desvelan escenas de una película en cartelera). La última entrega de la serie "Destino final", titulada "Lazos de sangre", no solo es uno de los grandes estrenos del año y una apreciable iniciación al funcionamiento del azar a través de un fenómeno tan sencillo como la muerte. Esta producción de terror sirve sobre todo para explicar el daño irreversible que la voluntariosa Leire Díez le causa al PSOE. En los veinte minutos iniciales, entre los mejores de la historia del cine, se muestra un restaurante de los años sesenta situado en una plataforma panorámica sobre una torre elevada, el Skyview. Un niño impertinente arroja monedas desde la cúspide, con tan mala fortuna que desata los inevitables caos y destrucción.

Este niño, repelente en la película pero entrañable en la realidad, se llama Leire Díez. Según avanza el título, en "Lazos de sangre" se muere por familiaridad azarosa, la culpabilidad es accesoria. El poder destructivo de una militante desconocida el mes pasado no surge siquiera de su grado de vinculación socialista, bastante más intenso de lo que se pretende, sino de la propia fortaleza del partido. La fontanera desbocada no es la Pequeña Nicolasa, porque la solidez granítica de Ferraz no admite frivolidades. Por tanto, la militante propicia y comparte el "Destino final" del PSOE.

En una entidad menos cohesionada, sería fácil desechar a Leire Díez. De ahí que los protagonistas de la película de terror original y del remake socialista prodiguen los análisis genéticos, para demostrar que no están ligados vital y mortalmente a una afiliada que no puede dejar de serlo. Y al igual que todos los recién llegados a la fama, también la fontanera absorta en su popularidad episódica piensa que es apasionante en sí misma, cuando su atracción solo reside en averiguar si será capaz de liquidar por sí sola al Gobierno mediante sus "Lazos de sangre". Por desgracia, no queda aquí espacio para admirarse de que una cuña de la misma madera haya superado en poder erosivo a la oposición de Feijóo al completo.