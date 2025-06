Los héroes de Avilés

Un precandidato a la presidencia de Colombia es tiroteado en un mitin por un sicario de 15 años. Trump despliega dos mil soldados en Los Ángeles para atajar las protestas tras las redadas para la detención de inmigrantes sin papeles en la demócrata California. Una avioneta con 20 personas a bordo se estrella en Tennessee. Un hombre mata a golpes a su pareja en Marbella y el cadáver es hallado en un descampado… Son titulares del periódico de ayer que ponen los pelos de punta.

Parecería que las buenas noticias no venden. "Good news no news" sería la forma de corregir, con tipografía muy entintada, la reconocida reflexión de Winston Churchill durante los combates más cruentos de la II Guerra Mundial: "No news good news". En tiempos de conflicto bélico, que no haya noticias puede ser buena señal. En tiempos de paz, por convulsos que sean, merece la pena airear aquellos sucedidos que ayudan a recuperar la fe en la especie humana, que conducen a pensar que no todo está perdido.

Publica en la misma edición el diario que cuatro jóvenes de Avilés que regresaban de madrugada de fiesta despiertan a los vecinos de un bloque en llamas. Su llamada de alerta evitó seguramente una tragedia. Tendemos a generalizar la falta de compromiso de los jóvenes, pero a veces un pequeño gesto se convierte en una inesperada heroicidad, digna de ocupar un espacio en los noticieros. Presenciamos tras la dana de Valencia el compromiso de la juventud con los damnificados y comprendimos que a ellos les sobra lo que a nosotros nos va faltando: decisión y coraje.